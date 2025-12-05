Espana agencias

La AN emite una orden de detención contra 'Josu Ternera' como exdirigente de ETA por el 'caso herriko tabernas'

Guardar

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha emitido una orden europea de detención contra el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', en el marco del 'caso herriko tabernas' y al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.

A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Pedraz "acuerda la busca, detención e ingreso en prisión" de Ternera, "librándose la oportuna orden europea de detención".

Cabe recordar que el magistrado acordó procesar este año al exjefe de ETA por el delito de dirección de organización terrorista en el marco de la causa en la que se investigó la financiación de la banda a través de las 'herriko tabernas'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 lo acordó después de que la Sala de lo Penal revocase la conclusión del sumario y de que la Fiscalía solicitase que se ampliase el procesamiento contra 'Josu Ternera' --que fue inicialmente procesado en 2005-- para atribuirle ese nuevo delito.

Para ello tuvo en cuenta la documentación que se localizó tras la detención del histórico dirigente etarra en mayo de 2019 en Francia, concretamente la localizada en la cabaña-refugio de montaña en las proximidades de Saint Gervais-Les Bains, donde se escondía.

El instructor se hizo eco en su resolución del informe de la Fiscalía, que explicaba que la valoración conjunta de esos elementos "corrobora, al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención", vino actuando "como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes", indicaba el Ministerio Fiscal.

También señalaba que "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España". Y añadía que "no se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución".

Es por eso por lo que el juez instructor acordó ampliar el procesamiento contra 'Josu Ternera' por el delito de dirección de organización o grupo terrorista o subsidiariamente integración en los anteriores.

CAUSAS PENDIENTES EN ESPAÑA

Todo ello en el marco del conocido como 'caso herriko tabernas' o 'caso Batasuna', en el que el juez Baltasar Garzón investigó la red de financiación de ETA a través de esos establecimientos que controlaba Batasuna.

'Josu Ternera', de 74 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad.

En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones francés le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

El exjefe de ETA, en concreto, tiene pendiente todavía varios procedimientos que continúan abiertos en España: el del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, el del atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas o el de las propias 'herriko tabernas'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ángel Victor Torres asegura que Feijóo "hubiera tenido difícil decir que no conocía a Marcial Dorado"

El ministro de Política Territorial cuestionó la coherencia del líder del Partido Popular al abordar su relación con un empresario gallego condenado, comparando la situación con recientes declaraciones presidenciales sobre conocimiento personal de colaboradores, en vísperas del Día de Andalucía

Ángel Victor Torres asegura que

La diputada socialista Luz Martínez Seijo, relatora general sobre Violencia contra la Mujer del Consejo de Europa

El grupo socialista anuncia la designación de Luz Martínez Seijo para coordinar acciones legislativas europeas en defensa de víctimas, subrayando la urgencia de fortalecer la protección frente a amenazas crecientes y destacando el papel ejemplar de España en esta causa

La diputada socialista Luz Martínez

Comunes e IU alertan que la 'NBA Europa' es perjudicial para el baloncesto español y piden al Gobierno que actúe

Comunes e IU alertan que

La banca italiana lastra Milán un 0,20 % al cierre de la semana

Infobae

El Seprona y los Mossos investigan si el brote de peste porcina salió de un laboratorio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Los mejores memes de la

Los mejores memes de la Selección Española del sorteo del Mundial 2026

De la Fuente, entrenador de España, sobre Lamine Yamal: “Puede ser un jugador de época como Messi, Maradona o Cristiano”

Sorteo Mundial 2026: España se jugará el pase a octavos de final en el grupo H y estos son sus rivales

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España