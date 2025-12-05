Espana agencias

Guardiola afea el "tufo machista" de Abascal y apunta que ella sólo se rinde al interés de Extremadura

La candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha replicado este viernes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que "este tufo machista" se lo podía "quedar un poquito en casa".

A la vez, ha reafirmado que no se empecina "con nada" ni pasa "por el aro" de lo que quiera el líder de la formación de ultraderecha, y que ella sólo se rinde al interés de Extremadura y los extremeños.

"Ese tufo machista del señor Abascal pues se lo podía quedar un poquito en su casa. Mire, yo no me empecino con nada, yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y además he tenido la oportunidad de mostrarlo durante todo este tiempo. Yo desde luego sólo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños", ha señalado Guardiola, junto con que no pasa "por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura" y a quien "no le interesa para nada" la región.

También ha añadido que "se va a tirar 15 días pisando esta tierra", y que se alegra por él porque "va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla", pero que, cuando acabe la campaña y sean las elecciones, a partir del día 22 "no vamos a volver a ver al señor Abascal".

De esta manera se ha pronunciado Guardiola este viernes en Hervás (Cáceres) a preguntas de los periodistas por su valoración ante las declaraciones de Santiago Abascal en una entrevista en el diario HOY en la que ha señalado, "si Guardiola se empecina", "quizá" el PP tenga que cambiar de candidato, y ha considerado que no tiene "cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política".

Sobre esto último, la presidenta de la Junta y candidata a la reelección ha sostenido que "igual" le tienen "un poquito de miedo el señor Abascal y los señores de Vox" y que ella misma no tiene "ninguno" y quiere defender su tierra, a su gente y es lo único que le "interesa", de manera tal que si el líder de la citada formación, "independientemente del resultado que saque" e "igual que el resto de candidatos que se presentan a la presidencia de la Junta de Extremadura", quiere plantear cuestiones que redunden en mejorar esta región, las va a recibir "con los brazos abiertos".

"Las del señor Abascal, porque el candidato de Vox en Extremadura está desaparecido, igual que la del resto de candidatos", ha espetado, a la par que ha insistido en que "sólo" habla de lo que interesa a su región y a su gente.

