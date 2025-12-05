Espana agencias

Feijóo cuestionará la "credibilidad" de Sánchez tras la encarcelación de Ábalos en otro Pleno centrado en la corrupción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará el próximo miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "qué credibilidad tiene su Gobierno" y lo hará en la primera sesión de control que celebrará el Congreso tras la entrada en prisión del exministro y exdirigente José Luis Ábalos que, como las anteriores, volverá a estar copada de preguntas relativas a la corrupción.

Los distintos casos que salpican al Gobierno y al PSOE saldrán también a colación en el debate que mantendrá con Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le instará a hacer "balance de gestión".

Y también ha registrado preguntas para el presidente, según consta en el listado al que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le invitará a desvelar "qué es lo que más le preocupa" en este momento de la legislatura.

BOLAÑOS Y ALBARES

Además, el PP y Vox quieren dirigirse al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para el que han presentado un total de cuatro preguntas.

En concreto, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, intentará que confiese si "cree que es positiva la imagen que proyecta el Gobierno"; el secretario general del partido, Miguel Tellado, se interesará por si comparte con Sánchez "que gobernar es resistir" y la también dirigente 'popular' Cuca Gamarra, le instará a aclarar qué entiende por "ejercicio democrático".

Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, emplazará al ministro a explicar "qué pueden esperar los españoles" del Gobierno el año que viene.

Y UNA VOTACIÓN YA EN 2026

Los 'populares' también han presentado sendas preguntas para que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se pronuncie sobre el "prestigio" de España en exterior y, en concreto, por cómo afecta la corrupción a esta imagen. Estas preguntas llevan la firma, respectivamente, de los diputados Carlos Rojas y de Jaime de Olano.

Y, después de las preguntas a los miembros del Gobierno, el PP volverá a pedir cuentas por la corrupción a Bolaños a través de una interpelación que dará lugar a una moción sobre el mismo tema que se votará ya en el Congreso en febrero de 2026, cuando la Cámara retome los Plenos ordinarios tras el paréntesis navideño y del mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios.

