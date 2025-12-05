Espana agencias

El petróleo de Texas sube un 0,69 %, hasta 60,08 dólares el barril

Nueva York, 5 dic (EFECOM).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), de referencia en Estados Unidos, subió este viernes un 0,69 %, hasta 60,08 dólares el barril y cierra la semana con una revalorización en torno al 2,7 % por las perspectivas de una oferta limitada.

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero ganaron 0,41 dólares respecto a la jornada anterior.

Según los analistas, el precio repuntó ante el estancamiento de las negociaciones para la paz en Ucrania, y las crecientes tensiones entre EE. UU. y Venezuela, factores geopolíticos que ejercen presión alcista al suponer una amenaza para las perspectivas de suministro.

Este viernes, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia negocia una "declaración pacífica" conjunta con, entre otros, Estados Unidos, sobre la guerra de Ucrania.

La confirmación sigue a las impresiones compartidas este jueves por el presidente de EE. UU., Donald Trump, tras la reunión de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con Putin en Moscú.

Trump comentó que Putin había dado señales de querer finalizar la guerra, aunque advirtió de que no se había logrado un consenso definitivo.

"En los próximos días y semanas, el equilibrio entre un optimismo cauto y una incertidumbre arraigada seguirá dando forma a la confianza del mercado", dijo en una nota el analista de geopolítica de Rystad Energy, Jorge León.

La firma estimó que están en riesgo 1,1 millones de barriles de crudo diarios que Venezuela suministra principalmente a China y que podría verse reducidos o "completamente cerrados si ocurre una incursión".

En paralelo, el mercado sigue pendiente de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la semana que viene, en la que se espera que el banco central recorte los tipos de interés en un cuarto de punto, lo que favorecería la demanda. EFECOM

