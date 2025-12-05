Espana agencias

El líder norcoreano intensifica visitas a fábricas antes de sesiones clave del partido

Guardar

Seúl, 5 dic (EFECOM).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, realizó visitas a fábricas a punto de ser inauguradas, según reportó este viernes el medio estatal KCNA, en un aparente intento de enfatizar logros económicos antes de sesiones clave del Partido de los Trabajadores (WPK) este mes y el próximo año.

"Inspeccionó, el 3 de diciembre, fábricas regionales que están a punto de inaugurarse", dijo la KCNA, señalando que recorrió complejos en Sinyang, Pukchang y Unsan, localizados en la provincia de Pyongan del Sur.

El mandatario visitó plantas de alimentos, prendas, artículos de primera necesidad y una nueva fábrica de papel, que forman parte de un plan de desarrollo regional anunciado en enero del año pasado, que tiene la meta construir instalaciones industriales en 20 regiones al año durante una década.

Durante la inspección, Kim subrayó que fábricas "modernas" han sido ya levantadas en 40 ciudades y condados en menos de dos años desde el inicio de esta campaña, un logro que calificó como "una revolución gigantesca" destinada a mejorar el nivel de vida y sentar bases económicas locales.

El líder norcoreano ha intensificado en semanas recientes sus apariciones en proyectos vinculados al desarrollo regional, en un aparente esfuerzo por mostrar avances económicos de cara a la próxima sesión plenaria del WPK, programada para mediados de este mes, y el 9º Congreso clave del partido, a comienzos del próximo año. EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez

Miriam Nogueras comparecerá ante la prensa para exponer la posición de su grupo tras los anuncios de nuevas medidas del Ejecutivo, en un contexto de creciente exigencia sobre descentralización y políticas esenciales para Cataluña según fuentes parlamentarias

Junts responde este miércoles en

El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

La Cámara Alta, dominada por la oposición, formaliza un mecanismo de reclamación institucional tras el rechazo del Ejecutivo y el Congreso a dos propuestas clave de financiación y protección contractual vinculadas a la movilidad sostenible, intensificando el pulso parlamentario en España

El PP vuelve a aprobar

El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El alto tribunal investiga posibles desvíos de fondos estatales y fraudes contractuales en mega obras públicas, tras detectar transferencias injustificadas entre ambas firmas por millones de euros y movimientos de capital en el centro de la red judicial

El Supremo interroga hoy a

Antigua y Barbuda registra un superávit global de 43 millones de dólares de cara a 2026

Infobae

Bodegas Marqués de Cáceres, empresa del año por la Cámara de Comercio de España en Francia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de diciembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 5 de diciembre

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga