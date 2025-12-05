El IBEX pierde fuerza, sube el 0,16 %, y se aleja de los 16.800 puntos

Madrid, 5 dic (EFECOM).- El principal selectivo de la bolsa española, IBEX 35, ha ido perdiendo fuerza relajando su subida hasta el 0,16 %, de manera que se aleja de los 16.800 puntos.

A las 16:00 horas de este viernes, el IBEX 35 suma 28,4 puntos, el 0,16 %, y se sitúa en 16.773 puntos, lejos del máximo intradía que ha llegado a alcanzar esta mañana al situarse en 16.844,5 puntos.

En lo que va de año, el IBEX gana un 44,65 %.

Los valores que más suben en el selectivo son Indra, con el 2,16 %; Fluidra, con el 1,78 %; Redeia, con el 1,13 %; y Puig, con el 1,01 %.

El IBEX ha visto reducir sus ganancias influido por la caída de Logista, del 3,54 %; seguida de Naturgy, que pierde el 1,61 %; y Solaria, con el 1,19 %.

En el continuo, Bodegas Riojanas es el valor que más sube, el 2,64 %; por delante de Indra, con dicho 2,16 %; mientras que Nyesa es la compañía que más cede, el 4,76 %.

Con Wall Street cotizando en positivo, con subidas del 0,42 % para el Nasdaq, del 0,35 % para el S&P 500, y del 0,34 % para el Dow Jones de Industriales, las bolsas europeas registran subidas que son del 0,90 % para Fráncfort, del 0,18 % para Milán, y del 0,11 % para París, mientras que Londres cede el 0,08 %.

Con el euro prácticamente plano, en 1,165 dólares, el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube un 0,47 %.

En el mercado de materias primas, el oro sube un 0,72 % y el precio de la onza se encuentra en 4.239,2 dólares, mientras que el petróleo también registra avances, que son del 0,73 % para el Brent, de referencia en Europa, con el barril en 63,7 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube el 0,62 %, hasta los 60,02 dólares el barril.

La rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,790 %, y la del español hasta el 3,254 %.

El bitcóin cae un 1,31 %, hasta los 90.990,5 dólares. EFECOM

