El IBEX 35 baja el 0,35 % y acaba con una racha de nueve jornadas consecutivas de ascensos

Madrid, 5 dic (EFECOM).- La Bolsa española ha bajado este viernes el 0,35 %, que pone fin a una racha de nueve sesiones consecutivas de subidas, y pierde el nivel de los 16.700 puntos después de que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente en Estados Unidos se haya situado en el 2,8 % en septiembre.

El selectivo español ha bajado 58,1 puntos, ese 0,35 % y ha cerrado en 16.688,5 puntos. En la semana ha avanzado el 1,94 % y acumula una revalorización del 43,93 % en lo que va de año.

La Bolsa española abría con ganancias e incluso ha llegado a tocar un nuevo máximo histórico intradía en 16.844,5 puntos, pero posteriormente se ha desinflado y ha entrado en terreno negativo, tras conocerse el PCE estadounidense y pese al buen tono de Wall Street.

Dentro de los grandes valores del IBEX, BBVA ha perdido el 1,15 %, como la sexta mayor caída y Banco Santander el 0,23 %. Mientras, Telefónica ha sumado el 0,66 %, el quinto mayor ascenso; Iberdrola, el 0,25 % y Repsol, el 0,06 % e Inditex, el 0,04 %. EFECOM

