El Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº22 (Lanzarote) recibe un nuevo radar de largo alcance

El Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) Nº22, en la isla de Lanzarote, ha celebrado este viernes acto de entrega del radar de largo alcance (LRR por sus siglas en inglés), denominado 'Lanza' y que ha sido fabricado íntegramente por la empresa española INDRA.

De esta manera, el evento ha estado presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general de aire Francisco Braco Carbó, y se contó con la asistencia de autoridades locales y miembros de la compañía.

En un comunicado, el Mando Aéreo de Canarias ha explicado que la incorporación del radar supone un gran salto de calidad para el EVA 22, unidad que está situada en el Acuartelamiento Aéreo Peñas del Chache, en Haría, y cuyo principal cometido es la vigilancia y defensa del espacio aéreo en las Islas Canarias, dando apoyo al tráfico aéreo militar y civil.

Al respecto, el jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea 22, comandante Tanausú David Guglieri Paadín, ha comentado que llevan "cinco décadas sin descanso y siendo una referencia nacional en la vigilancia y control del espacio aéreo".

"La incorporación del nuevo radar marca hoy un nuevo hito en la trayectoria de esta unidad, y multiplica nuestra capacidad para garantizar la integridad y la seguridad del espacio aéreo español", aseveró.

Mientras, el general jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio, Eliseo Pérez Gómez, ha afirmado que "este acto es más que poner en funcionamiento un sensor. Es reforzar un compromiso con la excelencia operativa, con la mejora de los medios que garantizan la soberanía y la seguridad de todos los ciudadanos".

También ha resaltado que "las Islas Canarias, por su posición geoestratégica, representan un punto clave para la vigilancia, la anticipación y la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales y futuros".

FABRICACIÓN TOTALMENTE NACIONAL

El radar entregado en la unidad ubicada en Peñas del Chache, en Haría, es de fabricación totalmente nacional, lo que sitúa a la industria española de defensa a la vanguardia tecnológica entre los países aliados.

Por su parte, el dispositivo entró en servicio el pasado 4 de noviembre y durante estas semanas ha alcanzado los máximos niveles de rendimiento y operatividad integrándose en la red del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo.

El apodo de 'Lanza' viene precisamente porque el programa para la implantación de estos radares de última generación comenzó en la isla de Lanzarote.

Sobre los avances con respecto a los anteriores, este radar de última generación integra la antena primaria, la antena secundaria, concentra los distintos sistemas electrónicos, y también mejora las necesidades de refrigeración y mantenimiento. Ocupa menos espacio y su instalación y puesta en marcha es menos compleja.

Por último, cabe destacar que el nuevo dispositivo del EVA 22 es el segundo que se instala a nivel nacional tras el primer radar 'Lanza' LRR, que fue en el Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº2, en Villatobas (Toledo), como parte de un programa más amplio para que la gran mayoría de los escuadrones de vigilancia aérea incorporen esta tecnología nacional y se integren en los sistemas de defensa aérea y antimisil de los países de la OTAN.

