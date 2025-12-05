El DAX 40 alemán sube un 0,61 % impulsado por datos buenos de la economía alemana

Fráncfort (Alemania), 5 dic (EFECOM).- El DAX 40 alemán subió este viernes un 0,61 % impulsado por buenos datos de la entrada de pedidos a la industria alemana, que ofrecen una esperanza de que la economía alemana repuntará.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,61 % en 24.028,14 puntos y acumula una ganancia del 0,8 % esta semana y del 19 % aproximadamente en lo que va de año.

La entrada de pedidos a la industria alemana subió en octubre un 1,5 % respecto al mes anterior, pero bajó un 0,7 % interanual.

No obstante, los mercados están a la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés la próxima semana y hasta entonces probablemente los inversores evitarán tomar posiciones fuertes.

Los precios de consumo subieron en EEUU en septiembre un 0,3 % respecto al mes anterior y un 2,8 % interanual (2,7 % en agosto).

La inflación subyacente, sin los alimentos y la energía, bajó hasta el 2,8 % (2,9 % en agosto).

Estos datos, que se han publicado con retraso debido al cierre parcial de la Administración estadounidense, probablemente dejan el camino libre para que la Fed baje el precio del dinero.

La confianza del consumidor mejoró en EEUU en diciembre más de lo previsto, según datos de la Universidad de Michigan.

El fabricante automovilístico de la gama alta BMW avanzó un 3,8 %, hasta 96,34 euros, Mercedes-Benz ganó un 2,3 %, hasta 61,52 euros, y Porsche SE, que agrupa las participaciones del fabricante de deportivos y de Volkswagen, subió un 2,1 %, hasta 40,38 euros.

Pero el fabricante de neumáticos Continental perdió un 1 %, hasta 64,90 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon subió un 2,8 %, hasta 37,42 euros.

La compañía de energía E.on bajó un 1,2 %, hasta 15,42 euros, y RWE cayó un 1,1 %, hasta 43,06 euros.

La reaseguradora Hannover Rück perdió un 0,6 %, hasta 253,20 euros, y la muniquesa Münchener Rück cedió un 0,6 %, hasta 531,40 euros, arrastradas por las pérdidas de la suiza Swiss Re tras publicar unas perspectivas débiles y una recompra de acciones decepcionantes. EFECOM