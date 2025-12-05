Espana agencias

Ebrard asegura que "no hay ninguna señal que indique que el T-MEC no seguirá"

Ciudad de México, 4 dic (EFECOM).- La revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue su curso y hasta ahora "no hay ninguna señal que indique que no se renovará", dijo este jueves el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

Las declaraciones de Ebrard ocurren un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicase el miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

"Yo respeto mucho las declaraciones del presidente Trump, no me corresponde discutir con él nada, no es mi tarea; sin embargo, hoy mismo mientras platicamos está el proceso de consultas en Estados Unidos", dijo Ebrard a medios en STS Forum Latam 2025 que se lleva cabo hoy y mañana en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, vecino a la capital.

"Entonces, en términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante", añadió.

"Hay audiencias en Estados Unidos que son parte del proceso de consulta, ¿por qué hay una audiencia? porque es el proceso de consulta que manda la ley y que también se hizo en nuestro país y se hizo en Canadá", dijo.

Sobre las consultas que se llevaron a cabo en México, Ebrard recordó que los resultados se presentarán en enero de 2026.

Trump declaró el miércoles, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que el T-MEC vence en aproximadamente un año y lo dejará vencer o tal vez llegue a otro acuerdo con México y Canadá.

"México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando", agregó en referencia al anterior Gobierno de Joe Biden.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026. EFECOM

(foto)

