Espana agencias

Consultora hongkonesa del proyecto incendiado anuncia cierre en medio de la investigación

Guardar

Hong Kong, 5 dic (EFE).- La consultora Will Power Architects, responsable de la supervisión de las obras de renovación del complejo residencial publico Wang Fuk Court, que sufrió un incendio donde han muerto hasta el momento 159 personas, anunció su cierre, coincidiendo con el avance de las investigaciones sobre el siniestro que afectó a siete de sus torres.

Diversas empresas de gestión inmobiliaria recibieron notificaciones escritas y verbales sobre el cese de actividades de Will Power, pieza clave en un proyecto valorado en 336 millones de dólares hongkoneses (42,4 millones de dólares estadounidenses).

El cierre, según el South China Morning Post, se conoció después de que sus dos directores fueran arrestados junto a otros 19 implicados en una operación policial vinculada a la tragedia.

El expresidente de la Asociación de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Johnnie Chan, advirtió de la necesidad urgente de que las corporaciones de propietarios obtengan asesoría legal y técnica ante la posible paralización de los trabajos.

Will Power compartía responsabilidades con el contratista principal Prestige Construction and Engineering, la administradora ISS EastPoint y varias subcontratistas encargadas de los sistemas de seguridad, entre ellas Victory Fire Engineering.

Las autoridades informaron recientemente de que siete de las veinte muestras de mallas de protección analizadas en las torres siniestradas no superaron los análisis de resistencia al fuego y que las planchas de espuma de poliuretano de baja calidad utilizadas en los andamiajes actuaron como un acelerador decisivo en la propagación vertical de las llamas.

La Policía ha practicado nuevas detenciones entre personal vinculado al suministro y mantenimiento de dispositivos de protección contra incendios, que se suman a arrestos anteriores de directivos, consultores y equipos de andamiaje investigados por posibles delitos de negligencia grave y corrupción.

La legisladora y abogada Doreen Kong alertó al South China Morning Post de que el cierre de la consultora puede dejar a los propietarios sin opciones reales de compensación debido al escudo legal que protege a las empresas de responsabilidad civil.

Expertos del sector advirtieron de que, incluso si se demostrara negligencia, las posibilidades de recuperar costos frente a una firma con capital reducido o en riesgo de insolvencia son mínimas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

El Senado activa un proceso de reclamación contra el Congreso y el Ejecutivo por el veto a dos propuestas sobre financiación y compensaciones en la ley sobre movilidad sostenible, abriendo la puerta a una intervención del Tribunal Constitucional

El PP vuelve a aprobar

El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

La investigación del alto tribunal revisa transferencias, adjudicaciones y movimientos financieros entre Acciona y Servinabar, señalando posibles desvíos y contratos irregulares. Directivos y políticos permanecen bajo escrutinio del juez Puente y la Guardia Civil

El Supremo interroga hoy a

Antigua y Barbuda registra un superávit global de 43 millones de dólares de cara a 2026

Infobae

Bodegas Marqués de Cáceres, empresa del año por la Cámara de Comercio de España en Francia

Infobae

Lula agrava la tensión con el Congreso al acusarlo de secuestrar la mitad del presupuesto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 5 de diciembre

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga