Cerca de 4.300 trenes de Renfe, Ouigo e Iryo circularán en el puente de diciembre

Madrid, 5 dic (EFECOM).- Cerca de 4.300 trenes de alta velocidad, larga y media distancia de las tres empresas que operan en España -Renfe, Ouigo e Iryo- circularán por toda la red ferroviaria en el puente festivo de diciembre, entre este viernes, que será el día con más circulaciones (1.280), y el próximo lunes.

En las dos grandes terminales de Madrid, Atocha y Chamartín, está prevista la llegada y salida de casi 1.500 trenes en los cuatro días del puente, en el que la capital española tradicionalmente figura como uno de los principales destinos, según datos del gestor ferroviario Adif.

La estación de Atocha registrará la salida y llegada de 903 trenes, de los que 270 partirán o llegarán hoy, origen y destino de las líneas de alta velocidad que conectan con el este (Zaragoza, Tarragona o Barcelona) y el sur (Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas), de acuerdo con Adif.

Se suman a los 590 trenes programados en Chamartín, de los que 175 saldrán o llegarán hoy a esta terminal, origen y destino de las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Levante, Castilla y León, Galicia y Asturias, y que enlazan con Cantabria y País Vasco.

La estación de Barcelona Sants prevé la llegada y salida de 512 trenes durante el puente (150 hoy viernes) y la de Zaragoza Delicias, 298 (73 hoy).

Sevilla Santa Justa será origen y destino de 323 trenes; Málaga María Zambrano, de 235 trenes; Granada, de 96; Alicante, de 226; Valencia, de 211, y Castellón, de 86.

La renovada estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao tiene programados un total de 47 trenes (15 hoy viernes), por la de Ourense pasarán 78 (24 hoy) y por la de Oviedo, 38 (12 hoy).

Valladolid Campo Grande registrará la llegada y salida de 221 trenes, de los que 73 saldrán o llegarán a la terminal hoy, y la de León, un total de 68 (22 hoy), mientras que por la de Toledo pasarán 91, 30 de ellos, este viernes.

Renfe ofrecerá cerca de dos millones de plazas durante el puente, 668.000 en sus trenes de alta velocidad y larga distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional), y 1,2 millones en los de Avant y media distancia.

Los trenes Avant dispondrán de 211.000 plazas, un incremento de más de 12.300 asientos con respecto al año pasado, ha informado Renfe en un comunicado.

Entre los trayectos de alta velocidad más demandados para viajar en los próximos días destaca el corredor Madrid–Barcelona, que lidera la oferta con más de 120.000 plazas. Le siguen Madrid–Valencia–Castellón, con 68.500 plazas; Madrid–Málaga–Granada, con más de 67.800, y Madrid–Sevilla, que alcanza las 63.300.

También destacan los servicios entre Galicia y Madrid con más de 50.100 plazas disponibles en AVE y Avlo, cifra que duplica la registrada durante el mismo periodo festivo del año pasado.

Renfe reforzará la conexión entre Galicia y Madrid el próximo día 8 con dos trenes especiales Avlo.

Estos trenes circularán en ambos sentidos entre Santiago de Compostela y Madrid, con paradas intermedias en Ourense y Zamora. Esta medida supone la incorporación de cerca de 1.200 plazas adicionales. EFECOM

