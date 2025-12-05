Catalana Occidente prevé dejar de cotizar en la bolsa a partir del 2 de enero

Barcelona, 5 dic (EFECOM).- El grupo asegurador Catalana Occidente (GCO) prevé dejar de cotizar en la bolsa española a partir del 2 de enero, una vez que se ejecute la venta forzosa de las acciones de aquellos accionistas que no han acudido a la opa lanzada por la familia Serra para excluir a la compañía de cotización.

Ese es el plazo que maneja la aseguradora, según ha detallado este viernes Inocsa, su principal accionista.

Este viernes, la CNMV ha dado a conocer que un 35,79 % del capital social de la aseguradora ha acudido a la opa, por lo que Inocsa, una sociedad vinculada a la familia propietaria de la aseguradora, se ha hecho con el 97,83 % del capital social.

Tal como estaba previsto, Inocsa ha comunicado esta tarde su intención de ejecutar la venta forzosa de sus títulos a los accionistas que no han acudido a la opa.

"Para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa, Inocsa solicitará a la CNMV que acuerde suspender la negociación de las acciones de Grupo Catalana Occidente en las bolsas de valores de Barcelona y Madrid tras el cierre del mercado bursátil del 15 de diciembre de 2025, y que la cotización de las acciones del grupo permanezca suspendida desde entonces hasta que se produzca la definitiva exclusión de negociación", precisa Inocsa.

De esta forma, a partir de mediados de diciembre ya en la práctica los títulos dejarían de negociarse.

El precio ofrecido en la opa era de 49,75 euros por acción, y alternativamente se ofrecía un canje de 1 nueva acción de clase B de Inocsa por cada 43,9446 acciones de Catalana Occidente para un máximo de 8 millones de acciones de la sociedad afectada.

Inocsa había fijado en 15,67 millones de acciones el número mínimo de títulos del Grupo Catalana Occidente (GCO) que debía aprobar la opa voluntaria que ha formulado sobre la compañía aseguradora para que se cumpliera la condición de aceptación mínima.

Finalmente, la opa ha sido aceptada por 42,95 millones de acciones, un 94,27 % del total, y representativas de un 35,79 % del capital social de la aseguradora.

Inocsa ha precisado que liquidará la parte de la oferta en efectivo el 9 de diciembre y al día siguiente la contraprestación en acciones.

Por otra parte, Inocsa ha informado de que está analizando la posibilidad de proponer al consejo de administración de Grupo Catalana Occidente "la distribución de un dividendo extraordinario para, entre otros, atender al pago en diciembre de 2025 de la primera cuota de amortización del principal de la financiación de la Oferta y, en su caso, a una amortización anticipada parcial voluntaria de la misma", si bien aclara que no hay una decisión tomada.

En todo caso, Inocsa puntualiza que "cualquier eventual dividendo que pudiera ser acordado por GCO no sería satisfecho a los accionistas de GCO que hayan aceptado la oferta, salvo por aquellos que la hayan aceptado en la modalidad de contraprestación en acciones y mantengan un remanente de acciones de GCO fruto de la aplicación de la ecuación de canje".

Asimismo, el consejo de Inocsa ha acordado ejecutar un aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias por un importe total de 245 millones. EFECOM