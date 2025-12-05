Espana agencias

Bustinduy pide que "se asuman todas las responsabilidades" ante casos como el de Salazar y el de Torremolinos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha subrayado este viernes que, ante casos como las denuncias por supuesto acoso sexual dirigidas contra el exasesor de la Presidencia del Gobierno, Francisco Salazar, y contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, "no cabe otra respuesta" que la de que "se asuman todas las responsabilidades".

"Tolerancia cero, tolerancia cero con cualquier práctica que implique violencia, abuso o discriminación contra las mujeres", ha manifestado Bustinduy, preguntado por estos casos durante su visita al Hospital Nacional de Parapléjicos para conocer el funcionamiento de su comedor.

A su juicio, "hay que escuchar, por supuesto, a las víctimas siempre, acompañarlas y poner en marcha todos los mecanismos para neutralizar cualquier forma de discriminación, desigualdad o violencia contra las mujeres que está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad todos los días, de manera cotidiana, estructural y permanente".

"En todas las instancias no hay ningún espacio que se libre, social, político, económico, cultural", ha admitido el ministro, incidiendo en la "tolerancia cero frente a estas prácticas" y en "hacer todo lo que sea necesario" para que cuando se producen se asuman todas las responsabilidades.

