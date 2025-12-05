Armadores y cofradías piden a CE que retire propuesta de recortes del Mediterráneo en 2026

Madrid, 5 dic (EFECOM).- Armadores, cofradías y representantes de la mujeres del sector pesquero de Andalucía han pedido en una carta remitida este viernes al comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, que retire su propuesta de recortes de días en el mar para la flota arrastrera en el Mediterráneo en 2026.

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), la de cofradías de pescadores y la asociación de mujeres AndMuPes reclaman al comisario que "cumpla su palabra" y retire la propuesta antes del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea del próximo día 11, que negociará las posibilidades pesqueras para 2026.

En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, los pescadores califican de "barbaridad" la propuesta y han solicitado que ponga sobre la mesa otra que garantice la viabilidad del sector.

Esta semana, la Secretaría General de Pesca expuso a los representantes del sector el proyecto de la CE que, según fuentes de la patronal de armadores Cepesca, podría dejar en unos diez días por barco la actividad anual de los arrastreros en el mar.

La flota andaluza ha calificado de "falta de respeto" el proyecto y "sin justificación científica", además de señalar que los informes científicos avalan la mejora de las pesquerías.

Ha recordado que en la negociación del año pasado de las cuotas para 2025 -que se saldó con recortes de días en el mar para los arrastreros del Mediterráneo- el comisario argumentó que no era su propuesta, porque acababa de incorporarse al cargo y que en el futuro tendría en cuenta los esfuerzos de la flota".

"El futuro ya está aquí y esta propuesta sobre la mesa sí es la suya. Ha incumplido usted todas las promesas que en las numerosas reuniones mantenidas este año nos hacía en cada uno de estos encuentros", según han señalado en la carta.

Han calificado de "aniquilante" la postura de la Comisión Europea (CE) y han apelado a que cambie su propuesta antes del próximo Consejo, además de recalcar que la flota de arrastre es una flota "cumplidora" de las normas. EFECOM