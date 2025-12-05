Espana agencias

Andalucía declara la emergencia cinegética temporal para controlar los jabalíes

Guardar

Sevilla, 5 dic (EFECOM).- La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha declarado la emergencia cinegética temporal en toda la comunidad para intensificar el control del jabalí y el cerdo asilvestrado ante los riesgos sanitarios tras los casos de peste porcina detectados en Cataluña.

Esta resolución, que será publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), se aprueba tras analizar la situación epidemiológica derivada de los casos de peste porcina detectados en Cataluña y del incremento sostenido de las poblaciones de jabalí en diversos territorios del país, ha informado la Consejería.

Entre las actuaciones más relevantes, que estarán vigentes hasta el 31 de marzo, destaca la habilitación de modalidades de control poblacional del jabalí durante toda la temporada, con especial énfasis en la caza por la modalidad de aguardos, en la que los cazadores se ocultan y esperan en un puesto fijo.

También se regulará el uso de capturaderos (trampas), tanto en terrenos cinegéticos como en terrenos no cinegéticos. Su instalación deberá comunicarse previamente al agente de Medio Ambiente de la zona.

En estos dispositivos, los animales capturados deberán ser sacrificados conforme a los protocolos establecidos, y cualquier otra especie que quede atrapada deberá ser liberada inmediatamente, salvo que requiera atención veterinaria.

En los montes públicos de Cádiz y Málaga y en los parques nacionales de Sierra Nevada y Sierra de las Nieves ya se han reactivado 285 capturaderos, una medida dirigida a reducir la presión poblacional de jabalíes en áreas especialmente sensibles.

La resolución también incorpora disposiciones para los terrenos urbanos y periurbanos, donde no pueden emplearse armas de fuego.

La Junta incrementará la presencia y el trabajo de los agentes de Medio Ambiente en el terreno y potenciará el papel de los guardas rurales en las tareas de detección temprana y transmisión de información en los espacios donde desarrollan su actividad. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón tilda de "asqueroso" lo sucedido en el PSOE con Salazar y pide que Alegría explique su comida con este

Azcón tilda de "asqueroso" lo

Ertzainas protestan en San Sebastián por "la falta de medios" frente al aumento de "violencia diaria"

Ertzainas protestan en San Sebastián

Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

Interior contesta a las críticas

La AN extiende hasta junio de 2026 la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

La AN extiende hasta junio

Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Morant, sobre los mensajes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Sorteo Mundial 2026: los rivales

Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés