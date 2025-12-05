Espana agencias

Almeida acusa a Sánchez de ser "quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar"

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, "abanderado del feminismo" de ser "quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar", el excargo del PSOE y del Gobierno contra el que se han destapado denuncias anónimas de acoso.

Desde el acto institucional en homenaje a la Constitución desde la Real Casa de Correos, Almeida ha ironizado con el feminismo que venía a defender Sánchez, para subrayar que con Salazar trabó relación desde las primarias en las que salió elegido secretario general de los socialistas, lo que explica que "se puede entender la protección que le está ofreciendo el presidente del Gobierno".

"¿Alguien de verdad piensa que si el presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE, hubiera ordenado que hubiera una investigación y que se remitiera a la Fiscalía y no lo hubiera hecho el PSOE? Por supuesto que no. Ha sido Pedro Sánchez quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar", ha lanzado.

Almeida ha insistido en que "es Pedro Sánchez, el abanderado del feminismo, el que tomó la decisión de dar la instrucción en el PSOE de que no se adoptara ninguna medida contra Paco Salazar, igual que tiene la misma concepción respecto de Koldo (García), de José Luis Ábalos o de Santos Cerdán".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El WhatsApp de Mazón a Pradas tras alertarle ella el 29O de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"

El WhatsApp de Mazón a

El TSXG reconoce el derecho de un policía que ejerce sin uniforme a percibir compensación por vestuario

Infobae

Bustinduy pide que "se asuman todas las responsabilidades" ante casos como el de Salazar y el de Torremolinos

Bustinduy pide que "se asuman

Guardiola afea el "tufo machista" de Abascal y apunta que ella sólo se rinde al interés de Extremadura

Guardiola afea el "tufo machista"

Comunes e IU alerta que la 'NBA Europa' es perjudicial para el baloncesto español y pide al Gobierno que actúe

Comunes e IU alerta que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El WhatsApp de Mazón a

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Vox no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera: “No compartiremos espacio con un Gobierno instalado en la corrupción”

ECONOMÍA

Renta individual o conjunta, ¿qué

Renta individual o conjunta, ¿qué es mejor?

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Bruselas frena a Elon Musk: la Comisión Europea multa a X con 120 millones por falta de transparencia y diseño engañoso

El retraso de Verifactu abre un debate: ¿es viable implantar el control horario digital en 2026?

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club