Almeida acusa a Sánchez de ser "quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, "abanderado del feminismo" de ser "quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar", el excargo del PSOE y del Gobierno contra el que se han destapado denuncias anónimas de acoso.

Desde el acto institucional en homenaje a la Constitución desde la Real Casa de Correos, Almeida ha ironizado con el feminismo que venía a defender Sánchez, para subrayar que con Salazar trabó relación desde las primarias en las que salió elegido secretario general de los socialistas, lo que explica que "se puede entender la protección que le está ofreciendo el presidente del Gobierno".

"¿Alguien de verdad piensa que si el presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE, hubiera ordenado que hubiera una investigación y que se remitiera a la Fiscalía y no lo hubiera hecho el PSOE? Por supuesto que no. Ha sido Pedro Sánchez quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar", ha lanzado.

Almeida ha insistido en que "es Pedro Sánchez, el abanderado del feminismo, el que tomó la decisión de dar la instrucción en el PSOE de que no se adoptara ninguna medida contra Paco Salazar, igual que tiene la misma concepción respecto de Koldo (García), de José Luis Ábalos o de Santos Cerdán".