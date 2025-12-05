Agricultura investigará si el virus de peste porcina de Cataluña procede de un laboratorio

(Actualiza con más detalles sobre la nueva investigación)

Madrid, 5 dic (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha decidido abrir una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE), que no descarta que el virus proceda de una "instalación de confinamiento biológico".

Según ha informado el MAPA, el informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), situado en Valdeolmos (Madrid), muestra que los virus circulantes ahora en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28, y no al nuevo grupo genético 29, del que forma parte el virus causante del foco detectado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

El virus de Barcelona, explica el MAPA, es "muy similar" al del grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

El hallazgo de un virus similar al que se detectó en Georgia "no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", ha desvelado Agricultura.

Del informe se deduce que el origen del virus podría no estar en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección.

La cepa 'Georgia 2007' es un virus de "referencia" que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo.

Con todo ello, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente.

Además ha iniciado un procedimiento de investigación del origen del virus en el marco del artículo 57.2 del Reglamento de la UE de 2016.

Según ese artículo, el objetivo es identificar los establecimientos y unidades epidemiológicas, las empresas alimentarias y de piensos, los establecimientos de subproductos y otros lugares en los que se hayan podido infectar o contaminar los animales.

Además, se pretende obtener información sobre el desplazamiento de los animales en cautividad, las personas, los productos, los vehículos o cualquier otro material o medio que haya podido contribuir a la propagación del agente patógeno durante el período anterior a la notificación de la sospecha o a la confirmación de la enfermedad.

La nueva investigación complementará a la iniciada el pasado 28 de noviembre, cuando se detectó el brote de peste porcina africana en Barcelona.

Un informe de Agricultura, difundido el pasado 13 de noviembre, apuntó a la falta de transparencia y de colaboración de Rusia, Ucrania y Bielorrusia como factores que han dificultado la evaluación del riesgo de peste porcina africana en la Unión Europea.

El estudio, publicado días antes de la aparición de la peste porcina en España, aborda la situación de esta enfermedad comenzando por su introducción en Rusia.

La peste entró en ese país desde el Caúcaso en 2007 y en 2012 aumentó la notificación de focos en la zona central. Su presencia se confirmó finalmente en otros países límitrofes con la UE como Ucrania (2012) y Bielorrusia (2013).