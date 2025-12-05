Espana agencias

Agricultura investigará si el virus de peste porcina de Cataluña procede de un laboratorio

Guardar

(Actualiza con más detalles sobre la nueva investigación)

Madrid, 5 dic (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha decidido abrir una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE), que no descarta que el virus proceda de una "instalación de confinamiento biológico".

Según ha informado el MAPA, el informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), situado en Valdeolmos (Madrid), muestra que los virus circulantes ahora en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28, y no al nuevo grupo genético 29, del que forma parte el virus causante del foco detectado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

El virus de Barcelona, explica el MAPA, es "muy similar" al del grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

El hallazgo de un virus similar al que se detectó en Georgia "no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", ha desvelado Agricultura.

Del informe se deduce que el origen del virus podría no estar en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección.

La cepa 'Georgia 2007' es un virus de "referencia" que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo.

Con todo ello, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente.

Además ha iniciado un procedimiento de investigación del origen del virus en el marco del artículo 57.2 del Reglamento de la UE de 2016.

Según ese artículo, el objetivo es identificar los establecimientos y unidades epidemiológicas, las empresas alimentarias y de piensos, los establecimientos de subproductos y otros lugares en los que se hayan podido infectar o contaminar los animales.

Además, se pretende obtener información sobre el desplazamiento de los animales en cautividad, las personas, los productos, los vehículos o cualquier otro material o medio que haya podido contribuir a la propagación del agente patógeno durante el período anterior a la notificación de la sospecha o a la confirmación de la enfermedad.

La nueva investigación complementará a la iniciada el pasado 28 de noviembre, cuando se detectó el brote de peste porcina africana en Barcelona.

Un informe de Agricultura, difundido el pasado 13 de noviembre, apuntó a la falta de transparencia y de colaboración de Rusia, Ucrania y Bielorrusia como factores que han dificultado la evaluación del riesgo de peste porcina africana en la Unión Europea.

El estudio, publicado días antes de la aparición de la peste porcina en España, aborda la situación de esta enfermedad comenzando por su introducción en Rusia.

La peste entró en ese país desde el Caúcaso en 2007 y en 2012 aumentó la notificación de focos en la zona central. Su presencia se confirmó finalmente en otros países límitrofes con la UE como Ucrania (2012) y Bielorrusia (2013). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón tilda de "asqueroso" lo sucedido en el PSOE con Salazar y pide que Alegría explique su comida con este

Azcón tilda de "asqueroso" lo

Ertzainas protestan en San Sebastián por "la falta de medios" frente al aumento de "violencia diaria"

Ertzainas protestan en San Sebastián

Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

Interior contesta a las críticas

La AN extiende hasta junio de 2026 la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

La AN extiende hasta junio

Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Morant, sobre los mensajes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Sorteo Mundial 2026: los rivales

Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés