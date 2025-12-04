La Audiencia Provincial estudia el 15 de diciembre la petición de Mouliaá de imputar a Errejón por hablar con un testigo

La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo 15 de diciembre los recursos en los que la actriz Elisa Mouliaá y la acusación popular piden que el exdiputado Íñigo Errejón sea imputado por un delito contra la Justicia por hablar con un testigo en el marco de la causa en la que se le procesó por presunta agresión sexual.

Así consta en una diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se señala el día 15 de diciembre para la deliberación y fallo sobre los recursos interpuestos por la representación de la actriz y la Asociación Defensa Integral Víctimas de Delito Especializada.

En concreto, ambos recurrieron un auto del pasado mes de octubre en el que el juez Adolfo Carretero descartaba investigar a Errejón asegurando que no existió "ninguna presión por parte" del exdirigente "con el testigo en conversación que tuvieron ni en el correo entre ellos". "Se trata de una conversación que además partió del propio testigo en la que intercambiaron pareceres", explicó entonces el instructor.

Fue el pasado mes de julio cuando el abogado de Mouliaá solicitó ampliar la denuncia contra Errejón por hablar con un testigo. Ese mismo mes, el juez ya aclaró que fue Borja el que "se puso en contacto" con el exdiputado.

Cabe recordar que Borja contactó con Errejón antes de su declaración como testigo en la causa al considerar injusta la denuncia en su contra y, en esa conversación, le preguntó: "¿Cuál es el plan con el juicio?".

Fue el pasado 14 de noviembre cuando el juez acordó procesar a Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra Mouliaá. Tanto la representación de la actriz como la acusación popular solicitan tres años de cárcel para el exdiputado por un presunto delito continuado de abuso sexual.