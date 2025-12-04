Espana agencias

España, satisfecha con resolución de la ONU que ve el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base de negociación

Guardar

El Gobierno ha expresado este jueves su "satisfacción" por la resolución aprobada hace un mes por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental en la que se respalda la negociación entre las partes sobre la base del plan de autonomía marroquí y se sostiene que una "verdadera autonomía" podría ser "la solución más factible" para resolver el conflicto.

Ha sido en la declaración conjunta firmada por España y Marruecos al término de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) en la que se indica además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental".

Sin repetirla, el texto remite a la declaración conjunta suscrita el 7 de abril de 2022 por la que se selló la reconciliación tras una grave crisis diplomática entre los dos países tras el encuentro mantenido por Sánchez y el rey Mohamed VI en Rabat.

En ella, "España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable".

En este sentido, añade la citada declaración, "España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo", en línea con lo que había trasladado Sánchez en su misiva de marzo de ese año al monarca alauí.

RESPALDO A LA RESOLUCIÓN DE LA ONU

Por otra parte, en la declaración publicada tras esta RAN, en la que no ha habido rueda de prensa, el Gobierno se ha pronunciado finalmente por la resolución adoptada el pasado 31 de octubre por el Consejo de Seguridad y que, entre otras cosas, renovó el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), tras haberse eludido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en todo momento hacer una valoración sobre la misma.

"España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", sostiene la declaración, para pasar a citar algunos de los puntos de la misma que han sido particularmente valorados por Marruecos, cuyo monarca sostuvo que abre "un nuevo y victorioso capítulo" para resolver el conflicto 50 años después.

Así, se recuerda que el texto respalda "plenamente la labor del secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) y su enviado personal (Staffan de Mistura) para facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y acoge con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía".

Y se incide en que la resolución reconoce que "una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible" para una solución mutuamente aceptable, siendo este el punto que particularmente ha gustado en Rabat, ya que considera que se están avalando sus tesis.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE reconoce el error de tardar cuatro meses en contactar con las denunciantes de Salazar

El PSOE reconoce el error

Bruselas inicia consultas con jueces y sociedad civil para evaluar el Estado de derecho en los países de la UE

Bruselas inicia consultas con jueces

La Audiencia Provincial estudia el 15 de diciembre la petición de Mouliaá de imputar a Errejón por hablar con un testigo

La Audiencia Provincial estudia el

Una nueva base de datos recoge los bienes inmuebles confiscados en toda España por el franquismo

Una nueva base de datos

Peramato pide aprobar la nueva LECrim pero reclama más autonomía y plazas: "Aspiramos a más"

Peramato pide aprobar la nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos recurre a la prisión

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

La candidata a fiscal general “reconoce” la labor de García Ortiz y defiende que su condena “es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía que debe sanar”

Francia tendrá que indemnizar con más de 20.000 euros al exlíder de ETA Ibón Fernández por “trato inhumano” en la cárcel al no asegurar su atención médica

Radiografía del jabalí en España: un ejemplar cada 41 habitantes, pico de crías en el mes de abril y habría que cazar el 66% de la población

Rechazan la indemnización de 15.000 euros a una trabajadora civil de la Base Naval de Rota que acusó a su superior de acoso laboral

ECONOMÍA

El Gobierno presenta Casa 47,

El Gobierno presenta Casa 47, que tomará el relevo de Sepes en la gestión del parque público de vivienda asequible

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los 10 libros que recomienda el presidente de Mercadona, Juan Roig, a los empresarios

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga