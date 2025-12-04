Espana agencias

El PP tira de ironía y convoca a agitadores ultra, pseudomedios y periodistas a un encuentro navideño con "chistorras"

En una invitación cargada de humor y referencias a la jerga política, la formación de Feijóo convoca a un singular evento navideño en el Congreso, citando a distintas figuras mediáticas con mensajes alusivos a polémicas actuales

En la invitación para la Copa de Navidad del Partido Popular (PP) aparece una imagen de una cazuela con chistorras, término que, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil citado por ElDiario.es, hace alusión en la jerga de distintas personalidades políticas a billetes de 500 euros. Esta referencia se vincula a denominaciones empleadas por figuras como el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, donde además “soles” representa billetes de 200 euros y “lechugas” los de 100 euros. En este contexto, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha convocado a periodistas, “agitadores ultra” y trabajadores de “pseudomedios” a un singular evento navideño, empleando la ironía y referencias actuales.

De acuerdo con ElDiario.es, la cita está programada para el 17 de diciembre en el Congreso, y se ha remitido una invitación a los profesionales que cubren la información diaria relacionada con el PP. El mensaje invita a los asistentes a “compartir un aperitivo para celebrar estas fiestas tan señaladas”, según reza textualmente la comunicación enviada. El tono utilizado por el partido resalta por su empleo del sarcasmo y la apropiación de términos polémicos presentes en el debate político reciente.

El texto de la invitación especificó: “Aprovechando que no estás encarcelada, y en tu condición de agitadora ultra, de trabajadora de un pseudomedio o de representante de un medio de comunicación, el PP, como líder de la fachosfera, quiere compartir contigo un aperitivo para celebrar estas fiestas tan señaladas”. Según reportó ElDiario.es, la referencia a “fachosfera” responde a una expresión utilizada reiteradamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en discursos recientes, donde empleó ese término para referirse a entornos informativos contrarios a la postura del Ejecutivo.

El uso de frases provenientes de la jerga política y de expresiones que forman parte de la controversia pública actual no resulta novedoso en la estrategia de comunicación del partido. ElDiario.es señaló que en julio, durante el congreso nacional del PP, los asistentes pudieron adquirir camisetas estampadas con frases pronunciadas por Sánchez, como “Fachosfera” o “Son las 5 y no he comido”. Este tipo de acciones reflejan una tendencia a incorporar elementos de la actualidad política como parte de la propuesta comunicativa del partido, que busca tanto la participación como la reacción del entorno mediático y del público general.

Según el medio, el diseño y el contenido de la invitación para la Copa de Navidad no solamente convocan a celebrar una festividad tradicional, sino que también plantean una alusión directa a temas presentes en investigaciones judiciales y del debate parlamentario. La inclusión de referencias a la jerga detectada en informes de la UCO representa un guiño a las polémicas recientes que han salpicado a distintas figuras políticas y mediáticas, situando así el evento del PP en el centro del intercambio entre ironía y actualidad política.

ElDiario.es describió que la lista de invitados contempla a periodistas del sector parlamentario, pero de manera diferenciada se ha hecho alusión en la invitación al papel de “agitadores ultra” y profesionales de “pseudomedios”, términos frecuentemente utilizados para referirse, dentro del debate político, a grupos e individuos que desarrollan actividades mediáticas al margen de los canales convencionales y que en ocasiones enfrentan cuestionamientos sobre la veracidad o intencionalidad de sus contenidos.

La convocatoria a la Copa de Navidad del PP se percibe así como un reflejo de la estrategia del partido para responder a las asignaciones y críticas tanto desde medios afines al Gobierno como desde opositores, a través de la ironía y la incorporación de elementos que remiten a investigaciones de alto perfil. De acuerdo con la publicación de ElDiario.es, la apropiación de términos y frases en la invitación evidencia el cruce constante entre comunicación política y repercusión mediática en el panorama español actual.

PPAlberto Núñez FeijóoJosé Luis ÁbalosKoldo GarcíaCongresoEspañaEncuentro navideñoFachosferaUnidad Central OperativaGuardia Civil

