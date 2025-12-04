El exjefe de la Policía Local de Granada niega ante la jueza accesos irregulares al sistema Viogen

El anterior superintendente de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, ha declarado este jueves como investigado por el caso Viogen, en que se investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos en este sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista, negando ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de la capital granadina que se produjeran accesos irregulares en dicha herramienta.

La declaración de Jiménez Avilés se ha prolongado durante unos diez minutos y en ella sólo ha respondido a las preguntas de su representación letrada, sin que se haya personado la Fiscalía. En la causa hay ocho investigados por el supuesto acceso en el sistema Viogen para obtener datos personales de la denunciante, que es víctima de violencia machista de un subinspector de la Policía Local de Granada, no investigado en esta causa, que recientemente era condenado a dos años y ocho meses de prisión por delitos de maltrato en el ámbito familiar, sentencia que ha recurrido a la Audiencia Provincial.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han detallado que el exjefe de la Policía Local, que está investigado también en la causa de los supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna en este cuerpo de seguridad municipal, ha planteado en sede judicial que los accesos al sistema Viogen se llevaron a cabo en el contexto de la apertura del expediente que el Ayuntamiento promovió sobre el citado subinspector en el marco de la investigación por maltrato contra él.

Este agente fue relevado en el inicio de curso como jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local para ser destinado a tareas de archivo. Fue el Juzgado de lo Penal 5 de Granada el que lo condenó el pasado noviembre a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que era su compañera sentimental, que es igualmente la denunciante de los accesos indebidos disponibles de ella como víctima en Viogen.

En esta causa ella está citada como denunciante el día 10 de este mismo mes de diciembre. Cerrará una primera tanda de declaraciones, que ha completado este jueves en el capítulo de investigados la de Jiménez Avilés, quien fue llamado a declarar por la jueza tras los testimonios del resto de agentes.

No se descarta que el número de investigados en el caso Viogen pueda ascender tras finalizar dichas declaraciones si se extienden asimismo las diligencias a las irrupciones en el sistema de protección de víctimas de violencia de género que habrían tenido lugar desde distintos puntos de España después de que se iniciara la investigación.

SUPUESTOS AMAÑOS EN OPOSICIONES

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada dirige asimismo, en unas diligencias aparte, la investigación de la causa de los supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local tanto en el Ayuntamiento de la capital granadina como en los consistorios de Algarinejo, en el Poniente de la provincia, y Albolote, en el área metropolitana. En ella hay más de 40 investigados.

Tras el levantamiento el pasado noviembre del secreto de sumario que se mantenía en esta investigación desde el pasado febrero, coincidiendo con unos registros que practicó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de estas diligencias, la jueza optó por la citación de los investigados en sede policial para que se les pusiera en conocimiento de ellas y se les tomara en su caso declaración.

Después de aquellos registros en febrero Jiménez Avilés presentó su "renuncia voluntaria" como superintendente, según informó en rueda de prensa la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, que anunció la apertura de "un nuevo tiempo" en la Policía Local para "cambiar por completo la dinámica de los últimos años".

Hubo nuevos registros de la UDEF en la investigación por supuestos amaños a principios de julio. El 12 de junio se celebraba por otro lado el acto de toma de posesión de Rafael Domingo Sánchez como nuevo jefe de la Policía Local de Granada, fruto de un proceso selectivo abierto a intendentes de todos los cuerpos de seguridad municipal de Andalucía tras la renuncia de Jiménez Avilés.