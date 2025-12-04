Espana agencias

Bruselas inicia consultas con jueces y sociedad civil para evaluar el Estado de derecho en los países de la UE

La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública con asociaciones de jueces, sociedad civil, organismos internacionales y otros actores relevantes para llevar a cabo su evaluación anual sobre la salud democrática en los países de la Unión Europea.

Se trata de un examen que culmina cada año en verano con la publicación de un informe sobre el Estado de derecho y recomendaciones específicas a cada Estado miembro.

La consulta queda abierta hasta el próximo 23 de enero y es accesible online, por lo que podrán aportar sus opiniones todos los grupos de interés, que incluye también ONG y empresas.

Las contribuciones servirán a Bruselas para examinar la "evolución" del Estado de derecho en cada país de la Unión Europea y valorar si se han dado avances y de qué calado con respecto a la publicación de la última evaluación, en julio de este año.

El Informe sobre el Estado de derecho ocupa un lugar "central" en el ciclo anual de evaluación en el que Bruselas apuesta por un "enfoque preventivo" y basado en el diálogo para reforzar el Estado de Derecho tanto a escala europea como nacional.

En ediciones anteriores del Informe sobre el Estado de derecho, las consultas específicas con las partes interesadas proporcionaron información valiosa, tanto horizontal como específica para cada país, según sostiene el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

