Bernabé señala que hubo un "fallo" en el canal anónimo de denuncias en el caso Salazar y pide "perdón" a las víctimas

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha pedido este jueves "perdón" y "disculpas" a las mujeres que denunciaron el comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar y "que no hayan sentido que se les había atendido", y ha asegurado que han detectado un "fallo" en el canal anónimo de denuncias, al que se ha puesto solución.

"No tuvieron una comunicación en el ámbito de un canal anónimo que generaba una complicación a la que no se había enfrentado el partido", ha indicado Bernabé en declaraciones a los medios en el minuto de silencio convocado ante la Delegación del Gobierno en Valencia de condena al último crimen machista en Alicante.

Bernabé ha señalado que se ha "detectado el fallo, hemos detectado el problema y hemos puesto la solución y vamos a seguir haciéndolo" y ha defendido que el PSOE se ha "tomado siempre muy en serio" su protocolo contra el acoso y que han sido "inflexibles". "No toleramos ningún acto que sea reprobable y desde luego vergonzante como los que hemos podido leer estos días en la prensa", ha remarcado.

"Por eso, el PSOE es el partido que siempre ha puesto en marcha todos los mecanismos posibles para parar cualquier tipo de comportamiento negativo. Por eso estamos hablando de un protocolo que solo tiene el Partido Socialista, que efectivamente está en constante mejora", ha agregado

Bernabé ha señalado que el protocolo se puso en marcha en el mes de julio. "Hemos detectado que ha habido un problema y hemos puesto todo lo posible para intentar solventarlo y atender especialmente a las mujeres que no se hayan podido sentir suficientemente atendidas o arropadas", ha subrayado.

La dirigente socialista ha asegurado que su partido "siempre ha sido proteger a las mujeres que denuncian y que se hayan podido sentir acosadas en este caso". "A las mujeres que no hayan sentido que se les había atendido les pedimos perdón, le pedimos disculpas", ha señalado.

La secretaria de Igualdad ha transmitido "la certeza de que hay una comisión que está trabajando desde el primer momento, que va a seguir haciéndolo y que vamos a mejorar todos los mecanismos porque están en constante mejora", en referencia a la COmisión anti-acoso del partido.

"Porque este es un procedimiento que acabamos de poner en marcha, que hemos puesto en marcha recientemente, y si detectamos un fallo, lo ponemos enseguida encima de la mesa para poderlo arreglar", ha insistido.

Bernabé ha subrayado que le "consta que se va a intentar resolver de la manera más rápida posible, con una comisión de personas expertas, sensibles y adecuadas para abordar esta cuestión con la máxima empatía y sensibilidad". De esta forma, ha afirmado que "la comisión sigue trabajando y resolverá, tal y como está aprobado en el protocolo".

Bernabé ha recalcado que otros partidos no tienen estos protocolos y "no les resulta ni necesario ni importante". Así, ha recriminado que den "muchas lecciones" partidos que "tienen en sus filas y en el congreso de los diputados gente que está directamente condenada por violencia de género". Bernabé les ha "animado" a poner en marcha y aplicar estos protocolos.

DENUNCIAR ANTE LA FISCALÍA

Interpelada sobre "por qué no ha apoyado la petición de denunciar ante la Fiscalía", Bernabé ha señalado que no es una cuestión que le "competa a ella". "Vamos a esperar, tal y como pone en el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva y haga un informe fundado con toda la información", ha indicado.

"Yo desconozco la información porque es un canal anónimo, privado y sé lo que he leído a través de los medios de comunicación. La comisión está trabajando y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo", ha asegurado.

Sobre si traslada el mismo mensaje en el caso del presunto acoso sexual del secretario general del PSOE en Torremolinos, Bernabé ha respondido que "por supuesto" y ha expresado "toda la sensibilidad con las mujeres".

Bernabé ha insistido en que "hemos detectado que ha habido un fallo, que se va a seguir trabajando en acompañar a las mujeres" y que el PSOE "siempre va a apoyar a las mujeres que denuncien situaciones de acoso". "Y en eso vamos a seguir y en eso vamos a estar", ha remarcado.

CRÍTICAS DE CATALÁ

Por otro lado, Bernabé, que también es candidata socialista a la Alcaldía de València, ha contestado a preguntas de los medios sobre las críticas de la primera edil, María José Catalá, hacia el PSOE a raíz del caso de Francisco Salazar.

Pilar Bernabé ha manifestado que la alcaldesa "no es la persona más adecuada para hablar de tibieza cuando en las políticas de igualdad en la ciudad de Valencia se ha recortado el presupuesto un 60%".

También ha afirmado que Catalá "se cargó de un plumazo" las medidas de los planes de empleo municipales que suponían "una discriminación positiva a las mujeres". "Me parece que no es la persona más adecuada para darme a mí lecciones", ha insistido.

