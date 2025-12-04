Espana agencias

Abren diligencias tras denuncia al secretario de PSOE Torremolinos (Málaga) por presunto acoso sexual

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto acoso sexual.

En general, las diligencias preprocesales en el ámbito de la Fiscalía son las que se abren tras recibir una denuncia, como es el caso, y supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan.

En este caso concreto, la denuncia presentada señala que en el último trimestre de 2021, la denunciante comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Así, relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, señalando que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Además, explica que también realizaba otras acciones que atentaban a su intimidad.

Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género. Puesto en contacto este medio con el denunciado, este ha rechazado realizar declaraciones al respecto.

