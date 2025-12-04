Espana agencias

Abascal se vuelca en Extremadura con un discurso que culpa al bipartidismo de los problemas de la región

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado una campaña electoral en Extremadura plagada de actos para arropar a su candidato, Óscar Fernández, y en el que exhibirá un discurso que culpa al bipartidismo de los problemas que aquejan a la autonomía.

Ya desde este viernes, Abascal clausura el acto de inicio de campaña en Cáceres. De hecho, este jueves es el único día en el que el líder de Vox no tenía agenda en Extremadura, y ha dejado todo el protagonismo a Fernández con un acto en la Federación Extremeña de Caza, sita en Badajoz, y la tradicional pegada de carteles en Cáceres.

La campaña arranca este viernes con buenas perspectivas para Vox, según los sondeos, que pronostican que mejorarán su resultado respecto a las autonómicas de 2023. Los de Abascal pugnan por que María Guardiola no logre la mayoría absoluta para así condicionar sus políticas o exigir entrar en el gobierno, llegado el caso.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reiterado este jueves que la formación supedita su eventual entrada a un hipotético gobierno de coalición con el PP a "la fuerza" que obtengan tras las elecciones, y ha insistido en que se presentan para ganar, no para "apoyar" a la presidenta extremeña y candidata 'popular', María Guardiola.

PRECAMPAÑA SATURADA DE VISITAS A MUNICIPIOS

La estrategia desplegada por Abascal para la campaña se centra en equiparar al PP con el PSOE y denunciar que años de políticas bipartidistas han generado los problemas que acechan a Extremadura, entre los que destacan las trabas a la ganadería y la agricultura derivadas del Pacto Verde europeo y la Agenda 2030 y la inmigración ilegal, a la que culpan de la "inseguridad" y de la saturación de los servicios públicos.

Además de los actos programados para toda la campaña, Abascal ya ha llevado a cabo varias visitas y mítines en diversas poblaciones extremeñas desde que Guardiola adelantó las elecciones ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos regionales, por el rechazo de Vox. Comenzó la precampaña inmediatamente después del anuncio electoral y ha visitado hasta seis municipios distintos en apenas dos semanas.

EuropaPress

