Rufián (ERC) ve "imparable" una llegada de PP y Vox al Gobierno, aunque duda de que sea con Feijóo

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles que ve "imparable" la llegada de PP y Vox al Gobierno, aunque duda que sea con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente y ha expresado que para él es "una buena noticia que acaben los ridículos entre Junts y PSOE".

En una entrevista en 'Rac1', recogida por Europa Press, ha asegurado a que a Feijóo "se le está poniendo cara de Casado", en referencia al supuesto conflicto entre el exlíder del PP Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acabó con la dimisión del primero.

Ante la hipotética llegada de PP y Vox al Gobierno, ha apuntado que "lo único que podemos hacer es retardarla", y ha subrayado que, a su juicio, al PSOE no le echará fuera el fascismo, sino el problema de la vivienda.

Ha expresado que es una buena noticia la ruptura entre Junts y PSOE por que así acaban "ambos ridículos": por un lado, el del PSOE, por engañarse sobre el apoyo de Junts a la legislatura y, por otro lado, el de Junts, sobre que, según él, le afectaba votar junto a PP y Vox.

ORRIOLS Y AYUSO

Ha valorado el auge que las encuestas dan a Aliança Catalana (AC): "Por suerte, creo que será una gripe que pasará. Ahora bien, nos la comeremos y harán un pelotazo bestial", y ha afirmado que su auge le recuerda al de Ciudadanos, pese a que, en sus palabras, actualmente cueste encontrar un votante de dicha formación.

Sobre su líder, Sílvia Orriols, ha afirmado que es "más fascista" que Ayuso.

BEGOÑA GÓMEZ

Sobre la causa que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por su presunta participación con el rescate de Air Europa, ha asegurado que "la meterán en la cárcel" y que son los mismos que encarcelaron al líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros políticos independentistas.

Ha expresado que en Cataluña es el único lugar donde "se pone en duda" que él sea independentista.

