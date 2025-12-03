Rebajan a 5 años la petición al autor confeso de entrar en una autocaravana y violar a una mujer en Cantabria

La fiscal ha rebajado a cinco años de cárcel su petición de condena al acusado de entrar en una autocaravana y violar a la mujer que dormía en el vehículo junto a su pareja. El hombre reconoció los hechos y pidió perdón en el arranque del juicio contra él, que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria.

Antes de iniciarse la vista oral, con tribunal del jurado, la representante del ministerio público reclamaba cinco años y medio de prisión para el procesado, solicitud que ha reducido en seis meses. Mientras, la acusación particular, que ejerce la víctima, la ha bajado a seis años de cárcel.

De su lado, la defensa ha mantenido los cuatro años y un día interesados, la condena mínima para los delitos imputados a su cliente -allanamiento de morada y violación- y ha insistido en que se tengan en cuenta las atenuantes de arrepentimiento, reparación del daño e intoxicación etílica.

Y es que además de pedir disculpas por lo sucedido, el encausado ha consignado 3.000 euros de los cerca de 10.000 reclamados por la Fiscalía para indemnizar a la mujer por las secuelas y daños morales causados, y ha alegado que no recordaba bien lo que pasó debido a la ingesta previa de alcohol (dos botellas de whisky).

También destaca que se sometió voluntariamente a las pruebas de ADN para colaborar con la instrucción, han señalado a Europa Press fuentes personadas en la causa.

Las partes han expuesto sus conclusiones finales este miércoles, en la penúltima sesión del juicio, pendiente del veredicto del jurado, al que este jueves se entregará el objeto del mismo con los hechos sobre los que han de deliberar.

Esta jornada, tanto los forenses como el responsable de Criminalística de la Policía Nacional han ratificado sus respectivos informes. Y en la anterior, durante la práctica de la prueba testifical, la denunciante declaró a puerta cerrada y se ratificó en todos los extremos de la denuncia, así como también hizo su pareja.

Ese día comparecieron además agentes de la Policía Nacional que participaron en la búsqueda y detención del sospechoso, poco después de lo ocurrido, y uno de ellos manifestó que presentaba "signos de tener la boca pastosa por la ingesta de alcohol".

HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2024 en el aparcamiento de la playa de Los Peligros, en Santander, donde la pareja había estacionado su autocaravana y dormía en su interior. Sobre las siete y media de la mañana, el acusado se acercó al vehículo, abrió la puerta -estaba cerrada pero sin echar la llave- y se aproximó a la cama.

En ese momento, introdujo la mano por dentro del pijama de la mujer y metió uno o varios dedos en su vagina. Entonces, ella se despertó, gritó y el sospechoso salió corriendo. Minutos después fue interceptado por la Policía en una calle cercana al lugar.

Durante el interrogatorio en el plenario, el procesado -natural de Perú y que solo respondió a preguntas de su abogado- indicó que por esas fechas estaba "alterado y desesperado" porque no podía ver a sus hijos menores.

A ello sumó que esa noche había prestado un "duro" servicio en el restaurante donde trabajaba entonces, y el alcohol que consumió al salir: "Me quería despejar un poco". Pero apuntó que eso no era "una excusa" para justificar lo que hizo y que luego no se "podía creer". "No sé que pasó", expresó.