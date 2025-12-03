Espana agencias

Núñez asegura que a Page le preocupa el futuro del PSOE: "A mí me preocupa el futuro de España y de Castilla-La Mancha"

Guardar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que las declaraciones del presidente regional, Emiliano García-Page, "demuestran que su única obsesión es lo que pueda sucederle al PSOE".

"A Page le preocupa que al PSOE le vaya mal, mientras que a mí me preocupa lo que de verdad está pasando en España y en Castilla-La Mancha por culpa de las decisiones de Pedro Sánchez", ha aseverado tras las declaraciones del presidente socialista.

Núñez ha indicado que "Sánchez es una mala noticia para Castilla-La Mancha", al tiempo que ha recordado que las concesiones del Gobierno de España a los independentistas están generando desigualdad territorial y perjudicando de forma directa a Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha denunciado que Page "solo protesta de palabra, pero en los hechos mantiene a Sánchez en La Moncloa con el apoyo de sus diputados".

El presidente del PP-CLM ha aseverado que "mientras Page siga arrodillado a Sánchez y siga dándole sus votos en Madrid, es tan culpable como Sánchez de los males que afectan hoy al país" porque "Page solo piensa en el futuro del PSOE, no en el futuro de los castellanomanchegos".

Además, Núñez ha denunciado que Page ha "abandonado por completo" los problemas reales de Castilla-La Mancha, especialmente la sanidad pública, donde la región se sitúa entre las comunidades autónomas "con mayores listas de espera y con uno de los tiempos de atención más largos", a pesar de que Page "lleva dos décadas ocupando responsabilidades políticas".

"La sanidad necesita gestión, inversión y planificación; pero Page está más pendiente de lo que ocurre en Ferraz que de lo que ocurre en los hospitales y centros de salud de nuestra tierra", ha dicho.

POBREZA

El presidente del PP-CLM ha señalado que Page "se ha olvidado de combatir la pobreza", señalando que Castilla-La Mancha lleva años situada entre las comunidades "con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social", superando el 32 por ciento según los informes de EAPN, muy por encima de la media nacional. "Con Page, Castilla-La Mancha sigue estando entre las regiones más vulnerables de España, y aun así él prefiere hablar del PSOE antes que hablar de cómo ayudar a las familias que peor lo están pasando", ha criticado.

Igualmente, Núñez ha reprochado a Page que "haya dado la espalda a la política social", con servicios infrafinanciados, ayudas insuficientes y falta de impulso a programas clave para familias, dependencia o vivienda, ya que "Page no está centrado en mejorar la vida de la gente, está centrado en salvar su imagen interna dentro del PSOE".

"Castilla-La Mancha merece un presidente que piense en su tierra, no en su partido y que se dedique a defender los intereses de los castellanomanchegos "en lugar de seguir apuntalando a Pedro Sánchez mientras la región sigue perdiendo oportunidades", ha concluido el líder de los 'populares' en nota de prensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero sigue "exigiendo explicaciones" a la Junta por fallos del cribado del cáncer de mama tras el archivo de Fiscalía

Montero sigue "exigiendo explicaciones" a

Un Juzgado de San Roque imputa al alcalde por presunta irregularidad en la contratación de un cargo

Un Juzgado de San Roque

El gobierno de Ayuso carga contra "nuevas cesiones y privilegios" de Sánchez al independentismo catalán

El gobierno de Ayuso carga

El alcalde de San Roque defiende la legalidad de su actuación tras imputación por contratación en el Ayuntamiento

El alcalde de San Roque

El Supremo rechaza el recurso de Ábalos y avala la decisión del juez de investigar aparte presuntos amaños de obras

El Supremo rechaza el recurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el rescate de

Así fue el rescate de la Armada de un barco griego asaltado por piratas en el Océano Índico

Interior ya tiene la nueva pistola para los agentes de la Policía Nacional: “La oferta más barata del proceso y la peor valorada por los especialistas”

Esmeralda Martín, abogada: “Un policía no puede obligarte a desbloquear el teléfono si estás detenido”

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una colombiana por origen sefardí que presentó un certificado firmado por un líder religioso

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

ECONOMÍA

Infobae

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El retraso de la entrada en vigor de la facturación con Verifactu genera alivio entre los empresarios pese a las críticas de economistas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 3 diciembre

La familia Koplowitz consolida su presencia hotelera en Mallorca con dos activos de lujo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid