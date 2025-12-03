Espana agencias

La Fiscalía rechaza archivar el 'caso Montoro': "Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología"

La Fiscalía se ha opuesto a que el 'caso Montoro' sea archivado respondiendo a las defensas de varios investigados que no hay "ideología política alguna" en las pesquisas, sino "actuaciones graves de corrupción".

Así lo expone la fiscal Carmen García en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de Tarragona que investiga la causa y en el que se opone a los recursos de varias defensas que reclaman declarar la nulidad de la causa o que se instruya en los juzgados de Madrid.

"Es necesario dejar claro y sentado desde este momento, que determinados correos electrónicos intervenidos en las diligencias que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna", subraya en el escrito.

La Fiscalía añade que los informes de los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria constatan la "indiciaria existencia" de una organización, los pagos de las gasísticas a Equipo Económico --el despacho presunto epicentro de la trama-- "previos a cada actuación administrativa a favor" y la elaboración "a la carta de aquellas mercantiles" de impuestos.

En esta causa, el juez investiga precisamente presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro con la intermediación de Equipo Económico.

