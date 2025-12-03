Espana agencias

El PP exige a Yolanda Díaz que aclare las palabras de Ábalos sobre su vivienda oficial y pregunta si estuvo Errejón

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido a la vicepresidenta Yolanda Díaz que aclare las sospechas vertidas por el exministro José Luis Ábalos sobre un supuesto uso irregular de la vivienda oficial y ha dejado caer si estuvo allí el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que dimitió tras ser denunciado por acoso sexual.

En vísperas de su ingreso en prisión, Ábalos publicó un mensaje en la red social X instando a la vicepresidenta segunda a aclarar "si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello". La titular de Trabajo negó tales insinuaciones y aseguro que es "público y notorio" que durante la pandemia residió en esa vivienda oficial con su entonces marido y con su hija.

Pero el PP considera insuficientes tales explicaciones y ha registrado una batería de preguntas parlamentarias pidiendo más detalles ante la insinuación de Ábalos de que, a su juicio, "se podían haber estado usando viviendas públicas de ministros, que pagamos todos los españoles, en cuestiones que no debieran haberse producido".

"No sé si se refería a que a lo mejor el señor Errejón visitó la vivienda de la señora Yolanda Díaz o se está refiriendo a otro tipo de situaciones", ha deslizado la portavoz del PP, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, instando a la líder de Sumar a que "responda rápido" y que "responda claro".

