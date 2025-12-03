Espana agencias

El gobierno de Ayuso carga contra "nuevas cesiones y privilegios" de Sánchez al independentismo catalán

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra las "nuevas cesiones y privilegios" para el independentismo catalán, entre ellas, la gestión y nombramientos de los secretarios e interventores de los ayuntamientos.

Según ha señalado en rueda de prensa, el también portavoz del Gobierno autonómico ha indicado que el objetivo es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pueda seguir refugiado en la Moncloa" y para que los independentistas "puedan continuar con su agenda secesionista".

"Cuando vuelvan a intentar dar un golpe de estado desde Cataluña, que nadie dude que lo intentarán de nuevo, no habrá Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y tampoco habrá funcionarios en los ayuntamientos que traten de parar ese golpe", ha avisado.

Sánchez anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Y junto a ésta, se aprobarán otras que también ha solicitado la formación de Carles Puigdemont. El presidente espera que con esta "lista de cumplimientos" se puedan sentar las bases en un futuro próximo para "reiniciar ese diálogo".

