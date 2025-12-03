El alcalde de San Roque defiende la legalidad de su actuación tras imputación por contratación en el Ayuntamiento

El alcalde de San Roque y secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asegurado estar "súper tranquilo" por la imputación del Juzgado de Instrucción número 3 de San Roque sobre su persona por la presunta contratación, mediante oposiciones de la pareja de la secretaria municipal en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento, al saberse que ha actuado "con total legalidad".

En declaraciones a los medios durante un acto en Cádiz, Ruiz Boix ha asegurado que "no tiene ningún problema" en responder a lo que se le pregunte si "cuando avance haya algún tipo de llamada para clarificar toda la actuación que es conforme a la ley".

El alcalde ha hecho hincapié en que el Supremo ha devuelto al juzgado sanroqueño la causa al ser "aforado" por su condición de diputado en el Congreso y al "no desprenderse de la exposición remitida indicios contra la persona aforada", según el auto del TS del que se ha hecho eco Ruiz Boix.

A este respecto, ha indicado que lo que se le ha pedido a la jueza que instruye el caso en el Juzgado de San Roque es que "que siga trabajando, siga realizando la investigación y que individualice los posibles delitos que a uno le imputan".

Junto a Ruiz Boix, el juzgado ha imputado también a la secretaria municipal y la pareja de esta. Según han indicado a Europa Press fuentes del TSJA, estos dos últimos investigados en la causa están llamados a declarar el próximo 23 de diciembre, mientras que el alcalde no está citado, aunque podría comparecer ante la juez de manera voluntaria en el momento que se estime oportuno.

Los hechos se remontan a una denuncia anónima presentada en noviembre de 2023 ante la Fiscalía de Algeciras, según ha adelantado el diario Europa Sur. Tras las diligencias previas de la jueza instructora, el pasado mes de mayo imputó al alcalde junto a los dos funcionarios municipales a través de un auto, que fue recurrido en apelación ante la Audiencia de Cádiz y desestimado, por lo que las diligencias siguen adelante.

La denuncia se basa en la contratación para el Servicio de Deportes de la pareja de la secretaria municipal, que pasó unas oposiciones para ello "supuestamente amañadas" con la supuesta connivencia del alcalde y de la propia secretaria, aunque según detalla Europa Sur, ésta se abstuvo de participar en ese proceso.