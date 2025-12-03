Audiencia preliminar para que las partes en el caso Esther López pidan o no juicio oral

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado del denominado caso Esther López, celebra este miércoles una audiencia preliminar, en el marco de la tramitación del caso por el procedimiento de juicio con jurado, al objeto de escuchar a las distintas partes sobre la necesidad o no de dictar apertura de juicio oral y, además, estudiar las posibles diligencias ampliatorias que soliciten.

La comparecencia de las partes en sede judicial, con la asistencia obligatoria del acusado, Óscar S.M, se producirá a partir de las 10.00 horas y en su transcurso las acusaciones pública y particulares pedirán la apertura del juicio y la defensa el sobreseimiento de las diligencias por falta de pruebas y el "pleno convencimiento" que tiene sobre la inocencia de su patrocinado, postura que, con toda probabilidad, será rechazada por la instructora, con lo que los hechos serán objeto finalmente del correspondiente juicio con jurado en la Audiencia de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Al margen de la apertura de juicio oral que, salvo sorpresa, contendrá el auto que dictará la jueza y la correspondiente remisión de los autos a la Audiencia Provincial, es todavía una incógnita la decisión de la instructora respecto de una serie de pruebas pedidas por la defensa que ha venido denegando hasta ahora y que la representación legal de Óscar S.M. podría volver a plantear, como la incorporación de las imágenes de los drones de la Guardia Civil que sobrevolaron la zona donde fue hallado el cadáver y, entre otros, un informe solicitado a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta a los efectos de determinar el comportamiento de la fauna sobre un cuerpo sin vida durante los veintiún días en los que, según considera probado la Guardia Civil, permaneció tirado en una cuneta el cadáver de Esther López.

A tenor de la postura ya manifestada por la instructora, parece difícil que la defensa logre incorporar más diligencias, pues la jueza entiende que la causa se encuentra ya "completa y ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción"..."evitando además continuar con la dilatación indebida del procedimiento".

La prueba que sí ha sido admitida, en este caso por la Audiencia de Valladolid merced a la estimación de un recurso de apelación, es el estudio del Laboratorio Mobility, Biomechanics and Health Studies Lab (MOBIOS), vinculado a la Universidad de Comillas, que pone en entredicho el informe elaborado por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes (ERAT) de la Guardia Civil sobre el atropello de Esther López y considera "altamente improbable" que el Volkswagen T-Roc del sospechoso estuviera implicado en el siniestro, con el argumento de que si el impacto no produjo daños importantes en el turismo, tendría que haber sido el cuerpo de la víctima el que se llevó la peor parte en forma de numerosas fracturas que, sin embargo, no fueron detectadas en el informe de autopsia.

En el caso de que la jueza acuerde la apertura de juicio oral, tan solo quedará determinar la fecha del mismo, ya que todas las partes ya han presentado sus respectivos escritos de calificación. Así, Fiscalía de Valladolid pedirá una condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato para Óscar S.M, el hombre al que se acusa de la muerte en enero de 2022 de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.

El posicionamiento de la acusación pública fue el último en conocerse, después de que las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, presentaran sus escritos en los que consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.

En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se tipifican también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide dieciocho años de cárcel y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Al igual que los otros dos escritos de la acusación particular, la fiscal se remonta a la noche del 12 de enero de 2022 cuando Esther López y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, recorrieron distintos establecimientos hosteleros, el último el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último.

Ester manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas y e Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo.

Una vez allí, siempre a juicio de la acusadora pública, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar. El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y a una velocidad de unos 40 Km/h la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo. Sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar y que el mismo se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo.

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió numerosas lesiones que especifica en su escrito de calificación provisional, si bien advierte de que ninguna de dichas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

LA DEJÓ AGONIZAR

Ester estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantiene la Fiscal Jefa, quien acusad a Óscar de que, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Ester López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluye.

Por su parte, la defensa de Óscar S.M. solicitará, de nuevo, el sobreseimiento de la causa con respecto a su defendido, y lo hace "con el pleno convencimiento de la inocencia" de su cliente, puesto que, tras casi cuatro largos años de causa, sostiene que no existen indicios razonables para que se le puede acusar de haber participado en los hechos que se le imputan