Absuelto el 'padre Chus' del delito de corrupción de menores

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha absuelto al ex sacerdote Jesús María Menéndez, al que se le conoce popularmente como 'padre Chus', en lo que respecta a la condena por corrupción de menores, si bien se mantiene la correspondiente al tráfico de estupefacientes.
Cabe recordar el que el 'padre Chus' había sido condenado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias. La defensa ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, que recurrirá la condena por el delito contra la salud pública.
