Sánchez, sobre la posible vuelta del rey emérito a España: "Eso no es una decisión mía, es una decisión suya"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que la vuelta a España del rey emérito no depende de él como jefe del Ejecutivo, sino de la decisión personal del propio padre del actual monarca, Felipe VI. También ha calificado como "inoportuno" el vídeo de Juan Carlos I pidiendo a los jóvenes apoyar al rey.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Cafè d'idees' de 'La2Cat', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si le parecía bien que Juan Carlos I acabara sus días viviendo en España y no en Emiratos Árabes, donde reside actualmente.

"Eso no es una decisión mía, es una decisión suya", ha apostillado Sánchez, que luego ha añadido que es una determinación que "tendrá que compartir con la Casa Real". "Él ha manifestado en todo caso que quiere venir a España de manera regular y es de hecho lo que está haciendo", ha añadido.

VE "INOPORTUNO" EL VIDEO DE JUAN CARLOS I

Sobre el vídeo publicado este lunes en redes sociales por Juan Carlos I reclamando el apoyo de los jóvenes a la labor del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno se ha remitido al comunicado de la Casa Real y ha coincidido en que es "inoportuno" e "improcedente".

Sánchez se refiere a una grabación, que apenas dura un minuto y medio, en el que quien fuera monarca durante casi cuatro décadas busca trasladar un mensaje a los más jóvenes, "sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España".

"Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es", reivindica Juan Carlos I.

Tras la difusión del vídeo, fuentes de Zarzuela trasladaron una reacción al mismo, considerando que "no parece oportuno ni necesario". También detallaron que no habían sido informados de antemano de la grabación del emérito.

