Sánchez, convencido de que otras instancias judiciales dictarán un "fallo diferente" al del TS contra el fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a mostrar hoy una "discrepancia profunda" con la condena del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, pero se ha mostrado convencido de que otras instancias judiciales "trasladarán un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo".

Así se ha manifestado el presidente del Gobierno, durante una entrevista en 'El món', de RAC1, recogida por Europa Press, donde ha afirmado que quería enviar un mensaje de "normalidad institucional" tras la condena a dos años de inhabilitación para Álvaro García Ortiz.

En este sentido, ha recordado que el sistema judicial español y europeo cuentan con "otras instancias" --en referencia al Tribunal Constitucional y al de Justicia de la UE aunque sin citarlos-- y él ha dicho ser de los convencidos de que "esas otras instancias" emitirán "un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo".

Entre otras cuestiones, ha dicho, porque no se conocen todavía los "elementos de la sentencia" algo que ha calificado de "bastante sorprendente" y también porque a la vista del juicio "tampoco se han visto ninguna prueba concluyente de esta cuestión".

El jefe del Ejecutivo ha reiterado su "discrepancia profunda" con el fallo del TS que "no comparte", pero que sí acata, ya que ha procedido al cambio del Fiscal General del Estado, cuyo relevo se produjo la semana pasada, nombrando a Teresa Peramato.

"CELEBRACIÓN OBSCENA" DE AYUSO Y EL PP

Dicho esto, ha criticado que la sentencia contra el fiscal general se celebre "de manera obscena" por parte de "aquellos y aquellas que se consideran impunes", en referencia a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha nombrado explícitamente, a su "propia pareja" y al Partido Popular.

Ante la pregunta de si en el caso de que él fuera jefe de la oposición pediría la dimisión de un presidente cuyos dos antiguos manos derechas están imputados, Sánchez ha respondido que él ha pedido perdón y "asumido su responsabilidad" porque ha expulsado del partido a los presuntos corruptos y colaborado con la justicia.

También, durante una entrevista en 'Cafè d'idees' de 'La2Cat', Pedro Sánchez ha alegado que no ha habido ni un "ápice de connivencia" con los presuntos corruptos porque él no ha dicho aquello que dijo Mariano Rajoy en un mensaje al gerente del PP: "Luis se fuerte". Mientras que Rajoy, según Sánchez, "puso en marcha una policía patriótica" para obstaculizar la investigación judicial.

Además, ha recordado que hay una sentencia firme de la Audiencia Nacional que "dice que el Partido Popular se financió irregularmente". Sin embargo, ha apuntado que "eso, a día de hoy no existe" en las causas que está instruyendo el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.

NO SE PRONUNCIA SOBRE SI DEJARÍA EL CARGO EN CASO DE SER IMPUTADO

Pedro Sánchez no ha querido pronunciarse sobre si dejaría el cargo en caso de que él mismo resulta imputado: "sobre hipótesis no me puedo manejar". Pero sí sobre certezas, según ha precisado, alegando que la certeza es que el PSOE "no se ha financiado irregularmente". Por lo que ha dicho que tiene "absoluta tranquilidad" y confianza en la justicia.

También ha señalado que "parece evidente" que cuando el presidente del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid dicen que "Sánchez a la cárcel" es que quieren acabar con él por la vía judicial.

Pero ha achacado este deseo del PP a la "frustración y la impotencia" de una derecha que es "incapaz" de poder articular un proyecto político "mínimamente solvente" y por eso están en la "destrucción del adversario". Y ha puesto como ejemplo el hecho de que el presidente del PP pidiera la semana pasada a la patronal Foment que convenza a Junts de apoyar una moción de censura.

En su opinión, esto no tiene ni pies ni cabeza y se ha preguntado si es que "no hay nadie al volante" del PP.

El presidente del Gobierno ha sido preguntado sobre si se siente víctima del lawfare, es decir, de la utilización del derecho con un fin estratégico para perjudicar a un oponente.

Pero Pedro Sánchez ha respondido que prefería no decirlo así porque tiene familiares --en referencia a su mujer y su hermano-- que "por desgracia" están siendo objeto de investigaciones judiciales "en base a recortes de prensa, de tabloides digitales y de organizaciones ultraderechistas" que forman parte de las acusaciones populares.