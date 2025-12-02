Sánchez anuncia un real decreto para "flexibilizar" las finanzas de los ayuntamientos, medida reclamada por Junts

El nuevo paquete de medidas prevé ampliar los plazos para la digitalización de los procesos de facturación en las empresas, un aspecto que surgió a partir de las demandas expresadas por Junts per Catalunya, según consignó Europa Press. Esta propuesta se inscribe en un contexto de negociaciones complejas entre el Gobierno central y fuerzas políticas nacionalistas, con la intención de establecer bases que faciliten un reinicio del diálogo, suspendido durante los últimos meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó en entrevista con Rac1, recogida por Europa Press, que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto dirigido a "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los ayuntamientos y entes locales. Según detalló el medio, la iniciativa, pactada con Junts, incluye herramientas que otorgan mayores capacidades a los alcaldes para emplear fondos en proyectos que queden fuera del gasto corriente. Estos proyectos comprenden la construcción de viviendas, gestión de recursos hídricos y otras áreas específicas, lo que proporcionará beneficios tanto para los municipios de Cataluña como para el resto del país.

Europa Press precisó que, además del real decreto sobre inversiones, el Ejecutivo abordará otras cuestiones planteadas por el partido liderado por Carles Puigdemont. Entre ellas, se contempla una nueva partida presupuestaria para respaldar a propietarios afectados por impagos de alquiler de viviendas, especialmente aquellos que arrienden a jóvenes o familias en situación vulnerable. Esta es otra de las peticiones expresas de Junts, a las que el Ejecutivo busca dar respuesta mediante normativas directas.

El propio Sánchez reconoció en la entrevista la existencia de incumplimientos y retrasos respecto a los compromisos asumidos con Junts, añadiendo: "Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya". Según reportó el mismo medio, el presidente también aludió al estado de medidas relacionadas con la vivienda, en particular la petición de agilizar los procesos para desalojar inmuebles ocupados ilegalmente. Esa propuesta se encuentra todavía en tramitación parlamentaria, aunque Sánchez aseguró que los trabajos en comisión avanzan de manera favorable.

En relación con la multirreincidencia, el Gobierno afirmó estar cerca de alcanzar un entendimiento con los grupos parlamentarios sobre la proposición de ley presentada por Junts en el Congreso. El objetivo es actualizar la normativa para responder a casos de delitos reiterados, cuestión que preocupa especialmente a las autoridades catalanas y municipales, detalló Europa Press.

Por otro lado, Sánchez mencionó el cumplimiento de otras demandas, como la desclasificación de documentos relativos a la llamada Operación Cataluña. El presidente sostuvo que este punto ya se ha realizado y que existe una comisión parlamentaria dedicada al análisis de estos documentos. Además, explicó que siguen trabajando en la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, tarea que requiere desarrollar una metodología estadística que refleje el saldo fiscal real o aproximado entre Cataluña y el Estado.

Sobre la situación de las relaciones con Junts, Sánchez admitió la gravedad de la crisis con esa formación, pero reiteró la disposición del Ejecutivo a cumplir con lo firmado en el acuerdo de Bruselas. En sus declaraciones a Rac1, recogidas por Europa Press, el presidente dijo: "Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad es de negociación, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts". A pesar de que las conversaciones permanecen rotas, Sánchez aseguró mantener una actitud abierta al diálogo, aunque precisó que no se encuentra en el estadio de pactar un encuentro personal con Puigdemont, ya que según explicó, no hubo una solicitud formal para esa reunión cuando las comunicaciones entre ambos partidos todavía no se habían interrumpido.

El jefe del Ejecutivo reiteró su apuesta por la normalización política en Cataluña y la recuperación de derechos políticos para los líderes del procés. También se refirió a la reciente validación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional y del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sánchez expuso que el Gobierno mantiene un compromiso firme con esa normalización y confía en que la lista de medidas adoptadas siente los cimientos para retomar el diálogo con Junts en el corto plazo.

En cuanto a la planificación presupuestaria, Sánchez valoró en la entrevista la posibilidad de presentar y aprobar Presupuestos Generales del Estado para 2026, a pesar de considerar que el escenario parlamentario hace que este objetivo resulte difícil y complejo. Insistió, no obstante, en la importancia de intentar sacar adelante unas cuentas que reflejen la composición actual del Congreso y sean representativas para los diferentes grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Además, destacó que la aprobación de los actuales presupuestos permitiría al Gobierno concluir la legislatura, ya que, según su análisis, cumplen con los propósitos de redistribución de la riqueza y favorecen a la economía, según consignó Europa Press.

El paquete de medidas que se prevé aprobar introduce cambios significativos para la gestión financiera de los entes locales. El Gobierno busca que los ayuntamientos dispongan de un margen de actuación mayor para impulsar inversiones focalizadas, garantizando que los recursos municipales se destinen a fines que mejoren infraestructuras y servicios para la ciudadanía sin incrementar el llamado gasto estructural. Al mismo tiempo, pretende responder a reivindicaciones históricas del municipalismo catalán y del resto de comunidades, además de cumplir con las exigencias políticas de Junts en el marco de la actual legislatura.

Europa Press informó que la estrategia del Ejecutivo apunta a desbloquear acuerdos legislativos pendientes mediante una relación más fluida con fuerzas nacionalistas como Junts. Las medidas, según las fuentes consultadas por el medio, forman parte de una lista de compromisos que el Gobierno espera utilizar como base para relanzar el diálogo político. Este intento de restablecer el contacto responde tanto a la búsqueda de apoyos parlamentarios para futuras reformas como al interés de consolidar la estabilidad institucional ante la pluralidad de formaciones presentes en el Congreso.

La serie de iniciativas también contempla cambios en política de vivienda. Junto al apoyo a propietarios frente a impagos, el Ejecutivo avanza en la tramitación de reformas orientadas a agilizar procesos judiciales relacionados con ocupaciones irregulares. Estos temas, junto con la gestión del agua y la digitalización empresarial, adquieren relevancia para los municipios y han formado parte de las conversaciones mantenidas entre el Gobierno central y los representantes de Junts, reflejó Europa Press.

Finalmente, el conjunto de medidas previstas para su aprobación en el Consejo de Ministros persigue un doble objetivo: dar cumplimiento a acuerdos firmados con formaciones nacionalistas y responder a necesidades de gestión planteadas desde los municipios. El Gobierno de Pedro Sánchez busca consolidar así su posición de cara a futuros pactos legislativos y reforzar la estabilidad administrativa sobre la base de avances concretos en ámbitos como la financiación local, vivienda y digitalización, según publicó Europa Press.