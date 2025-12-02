Ratifican prisión provisional para los tres detenidos por violación grupal a una joven en Málaga

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga ha ratificado este martes la prisión provisional acordada la pasada semana para los tres hombres detenidos por la presunta comisión de un delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años en un descampado de la capital malagueña.

El letrado de la víctima, Juan Ricardo Ruiz-Rey, ha explicado a Europa Press que la magistrada ha citado a los tres investigados, de 18 y 19 años, para ratificar o no la prisión acordada previamente por el Juzgado de Violencia número 3 de la capital, al que le correspondió decidir sobre situación personal de estos cuando fueron detenidos el pasado 27 de noviembre.

En ese primer auto, la magistrada tuvo en cuenta para decretar la prisión la declaración de la víctima, que contó los hechos "con total contundencia y verosimilitud" y un parte médico. Además, consideró que en este caso "existe riesgo de que cada uno de los investigados puedan cometer nuevos hechos delictivos y poner en peligro la integridad física de la víctima" y también peligro de fuga.

El abogado ha señalado que no ha sido necesario que la joven, que ha regresado a la provincia andaluza de donde es, vuelva a declarar ni a comparecer este martes y ha asegurado que "está hecha polvo, está mal". "La familia lo que quiere realmente es que esto no vuelva a suceder", según ha indicado.

Ha asegurado que los investigados declararon la primera vez "muy tranquilamente, como si tuvieran experiencia en estar en un juzgado". Tal y como recoge el primer auto, consultado por Europa Press, a dos de ellos "les constan antecedentes policiales por delitos de agresión sexual" cuando eran menores. "Declararon diciendo que eso es normal, que ella no dijo nada", ha lamentado.

Los hechos sucedieron el 3 de octubre pasado, de madrugada, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña. Según la Policía, la víctima conoció a uno de sus agresores en una discoteca y en un momento de la noche, salió del local con el chico que acababa de conocer.

Seguidamente, se sumaron a la pareja, ya en la vía pública, otros dos varones, amigos del anterior. Siempre según su versión y la investigación, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas. Tras activarse el protocolo correspondiente, la perjudicada recibió asistencia sanitaria y luego denunció.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de una investigación que resultó ser "muy compleja". Las numerosas diligencias policiales practicadas, con reconstrucción de los hechos, la toma de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, entre otras, permitieron identificar a los supuestos responsables.

Para el letrado de la joven, la Policía Nacional ha hecho "un buen trabajo, largo, extenso, durante varios meses" para localizar a estas personas a las que su cliente "no conocía de nada, solo uno de aquella noche". Así, ha dicho que los investigadores utilizaron todos los medios para ver que todo el relato de la víctima "era concordante" y ha cuestionado la "muy poca" seguridad alrededor de discotecas que hay ahora en polígonos.