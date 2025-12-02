Otegi responde a Ayuso que EH Bildu "no asalta nada" y está en las instituciones "con los votos de la gente"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha calificado de "disparate" las últimas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, relativas a ETA y EH Bildu, y ha respondido que su partido "no asalta nada" y está en las instituciones "con los votos de la gente". A su juicio, la presidenta y su entorno "no sabe hacer política sin ETA". "Le tengo que dar un disgusto, ETA desapareció hace ya mucho tiempo", ha ironizado.

En una entrevista en el programa 'La cafetera' de Radiocable, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido al discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la manifestación del PP este pasado fin de semana, en el que afirmó que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez".

Según Arnaldo Otegi, Díaz Ayuso dice "dice cosas tan extravagantes" como que EH Bildu quiere "euskaldunizar Navarra" algo que, en su opinión, "es fruto en buena parte de la mala fe, las malas artes, pero sobre todo una profunda ignorancia".

"Es que el euskera fue definido por los cronistas romanos como la lengua navarrorum, la lengua que hablan los navarros. Es que la tribu vascona está residenciada en términos históricos en Navarra. Es que el único equipo que hay en el Estado español en primera división que tiene un nombre vasco se llama Osasuna", ha manifestado.

Además, ha defendido que EH Bildu "no asalta nada" sino que "le vota la gente" y "en muchísima mayor proporción que las posiciones que ellos plantean". "Nosotros no asaltamos nada, estamos en las instituciones, como ellos dicen, porque nos vota la gente. Y nos vota la gente masivamente, cada vez más", ha reiterado.

El secretario general de EH Bildu ha asegurado que su partido tiene "una propuesta" y se encuentra en "una estrategia de seducción democrática" que consiste en "hacer propuestas que conectan con los deseos de la mayoría social y popular".

"Este es el único asalto. No pretendemos asaltar nada. Queremos ganar las elecciones y hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente para nuestro país", ha apuntado.

También ha censurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "apele permanentemente a las siglas de ETA". "Es una cosa que nos parece curiosísima. Yo le tengo que dar un disgusto, ETA ya desapareció hace mucho tiempo y probablemente ellos no saben hacer políticas sin apelar a ETA", ha manifestado.

CONVIVENCIA

Arnaldo Otegi considera que la izquierda abertzale "ha avanzado mucho" en materia de convivencia y ha "superado la fase" en la que no se le escuchaba porque "había una especie de muro que impedía que llegaran sus reflexiones al conjunto de la ciudadanía y los pueblos del Estado".

"Fundamentalmente porque han visto en nuestra trayectoria mucha honestidad, mucha coherencia, hablar claro de forma lo más pedagógica posible. No nos dirigimos a la gente en términos elitistas, en términos académicos", ha argumentado.

Según ha defendido, EH Bildu ha hecho "gestos" y realizó una declaración con la que se situó "en una posición autocrítica con respecto a su pasado" aunque "siempre habrá gente que considere que eso es, insuficiente, que hay que hacer más".

"Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dar pasos en todas las direcciones siempre y cuando se entienda, por ejemplo, que el espacio de la convivencia no es un espacio para la disputa política. Es un espacio para construir convivencia y esa convivencia va a tener relatos múltiples, va a tener sufrimientos múltiples y vamos a ser capaces, y yo creo que en el país vasco ya ha sucedido, de construir un modelo de convivencia en términos constructivos y no en términos de confrontación política". ha concluido.