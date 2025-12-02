Espana agencias

Óscar López avisa al PP: "se arrepentirá" de citar a Antonio Hernando en la comisión del Senado, tiene mucho que contar

El ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López ha advertido hoy al Partido Popular de que se va a arrepentir de citar a Antonio Hernando en la Comisión de Investigación del Senado sobre 'caso Koldo' porque "tiene mucho que contar". En este contexto ha recordado que éste era portavoz en el Congreso cuando se citó al comisario Villarejo en una comisión: "Estamos hablando de la operación Kitchen", ha señalado.

López ha respondido así al ser preguntado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por su opinión de que el PP haya citado a su mano derecha a comparecer en la citada Comisión por la reunión que había mantenido con Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolset, en la sede del PSOE.

El ministro ha sido rotundo al afirmar que Antonio Hernando no tiene "ninguna" relación con estos "personajes" y dicho esto ha pasado a responder al anuncio que hizo ayer el secretario general del PP, Miguel Tellado, de que el Grupo Popular en el Senado citará a Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para que comparezca en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que se está desarrollando en la Cámara Alta.

López ha precisado que el que era su número dos cuando él era director de gabinete de la Moncloa, Antonio Hernando, "acudió a una reunión con el secretario de Organización (Santos Cerdán) y punto".

Pero ha querido lanzar una advertencia: "Por cierto, creo que el PP se va a arrepentir de llevar a Antonio Hernando al Senado" porque éste, ha señalado "tiene mucho que contar de eso".

Así, ha recordado que Antonio Hernando era portavoz en el Congreso y él portavoz en el Senado, siendo secretario general Pedro Sánchez cuando hicieron comparecer al excomisario José Manuel Villarejo en una comisión de investigación.

En este punto ha añadido que estaba hablando de la 'operación Kitchen' y de la "guerra sucia que hizo un Gobierno del PP" y ha vuelto a advertir: "creo que hay muchos que tienen mucho que callar".

Dicho esto, ha deseado que se llegue hasta el fondo y que los tribunales investiguen todo para saber "toda la verdad" de lo que fue la 'operación Kitchen' y de los que fueron la Policía Patriótica y Villarejo. "Hasta el fondo", ha remachado.

EuropaPress

