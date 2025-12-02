La jueza decreta internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo en Cilleros (Cáceres)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la libertad provisional y ha adoptado la medida civil de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo dentro de su domicilio a familiares y a agentes de la autoridad en el municipio cacereño de Cilleros.
La titular del juzgado adopta esta medida a petición del Ministerio Fiscal, señala el TSJEx en nota de prensa.
Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de amenazas y atentado a la autoridad, ya que el hombre fue desalojado del interior de su casa tras la orden de entrada a la vivienda el pasado domingo, día 30, una vez fue solicitada dicha orden por los agentes de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal.
Últimas Noticias
Sumar acota el caso Ábalos a "tres golfos" y no ve financiación ilegal del PSOE, línea roja que conllevaría elecciones
El coordinador de Emergencias conservó imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi "por precaución y relevancia"
Acusada en el caso de la secta de Vistabella (Castellón) califica de espirituales las relaciones sexuales con el líder
Condenado por amenazar en un festival a su expareja, a la que agredió sexualmente siendo menor
Mañueco pide que se convoquen elecciones porque Sánchez está "podrido y manchado por todos lados"
El líder autonómico del Partido Popular exige celebrar comicios nacionales al acusar a Pedro Sánchez de falta de integridad y de no tener un plan para el país durante una concentración contra el Ejecutivo en Madrid
MÁS NOTICIAS