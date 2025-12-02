Espana agencias

La jueza decreta internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo en Cilleros (Cáceres)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la libertad provisional y ha adoptado la medida civil de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo dentro de su domicilio a familiares y a agentes de la autoridad en el municipio cacereño de Cilleros.

La titular del juzgado adopta esta medida a petición del Ministerio Fiscal, señala el TSJEx en nota de prensa.

Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de amenazas y atentado a la autoridad, ya que el hombre fue desalojado del interior de su casa tras la orden de entrada a la vivienda el pasado domingo, día 30, una vez fue solicitada dicha orden por los agentes de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal.

EuropaPress

