La comisión de Peticiones del PE pide a Marlaska comparecer en enero por las condiciones de la Guardia Civil en Barbate

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pedirá la comparecencia el próximo 28 de enero del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para aclarar las condiciones de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, tras la misión de eurodiputados que viajó el pasado mayo a Barbate y Algeciras para analizar la situación en Europa y explorar la necesidad de que las agresiones a agentes sean tipificadas como "eurodelitos".

La invitación ha salido adelante a iniciativa del grupo de Patriotas por Europa, grupo en el que se integra Vox, y ha sido secundada por el resto de partidos de ultraderecha (Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas) y por el Partido Popular Europeo (EPP), según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La decisión ha sido acordada por los coordinadores de los grupos políticos en una reunión este martes, pero no garantiza la comparecencia del ministro, ya que se trata de una "invitación" que el convocado puede aceptar o rechazar. El objetivo es celebrar un debate sobre las conclusiones del informe de la mano, también, de las comisiones de Empleo (EMPL) y de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) de la Eurocámara.

En un comunicado, Vox ha indicado que espera pedir explicaciones al ministro durante esa sesión sobre el porqué fue retirada antes de la misión de eurodiputados la patrullera implicada en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en febrero de 2024, cuando participaban en una operación contra el narcotráfico en Barbate, y si ha habido otra información retirada.

La implicación de la comisión europarlamentaria responde a una petición presentada por la Confederación Española de Policía para denunciar las condiciones laborales del colectivo y reclamar que a nivel europeo sean tipificadas como "eurodelito" las agresiones a los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales.

En el informe adoptado por la comisión de Peticiones tras la visita a Barbate y Algeciras, los eurodiputados concluyeron que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas deben ser consideradas profesiones de "alto riesgo" en toda la UE y perseguir como delitos europeos las agresiones.

El documento no ha sido elevado a votación del pleno del Parlamento Europeo porque no se trata de una resolución o posición de la Eurocámara, sino que refleja las conclusiones consensuadas por el grupo de eurodiputados que viajaron en la misión del pasado mes de mayo.

En un debate el pasado septiembre sobre esta misión, la Comisión Europea ya avisó de las dificultades de emprender tal reforma porque el artículo de los Tratados que recoge la lista de crímenes considerados eurodelitos se refiere a los más graves --como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico-- y todos ellos tienen una dimensión "transfronteriza" de la que carecen las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.