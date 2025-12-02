Espana agencias

La comisión de Peticiones del PE pide a Marlaska comparecer en enero por las condiciones de la Guardia Civil en Barbate

Guardar

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pedirá la comparecencia el próximo 28 de enero del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para aclarar las condiciones de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, tras la misión de eurodiputados que viajó el pasado mayo a Barbate y Algeciras para analizar la situación en Europa y explorar la necesidad de que las agresiones a agentes sean tipificadas como "eurodelitos".

La invitación ha salido adelante a iniciativa del grupo de Patriotas por Europa, grupo en el que se integra Vox, y ha sido secundada por el resto de partidos de ultraderecha (Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas) y por el Partido Popular Europeo (EPP), según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La decisión ha sido acordada por los coordinadores de los grupos políticos en una reunión este martes, pero no garantiza la comparecencia del ministro, ya que se trata de una "invitación" que el convocado puede aceptar o rechazar. El objetivo es celebrar un debate sobre las conclusiones del informe de la mano, también, de las comisiones de Empleo (EMPL) y de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) de la Eurocámara.

En un comunicado, Vox ha indicado que espera pedir explicaciones al ministro durante esa sesión sobre el porqué fue retirada antes de la misión de eurodiputados la patrullera implicada en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en febrero de 2024, cuando participaban en una operación contra el narcotráfico en Barbate, y si ha habido otra información retirada.

La implicación de la comisión europarlamentaria responde a una petición presentada por la Confederación Española de Policía para denunciar las condiciones laborales del colectivo y reclamar que a nivel europeo sean tipificadas como "eurodelito" las agresiones a los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales.

En el informe adoptado por la comisión de Peticiones tras la visita a Barbate y Algeciras, los eurodiputados concluyeron que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas deben ser consideradas profesiones de "alto riesgo" en toda la UE y perseguir como delitos europeos las agresiones.

El documento no ha sido elevado a votación del pleno del Parlamento Europeo porque no se trata de una resolución o posición de la Eurocámara, sino que refleja las conclusiones consensuadas por el grupo de eurodiputados que viajaron en la misión del pasado mes de mayo.

En un debate el pasado septiembre sobre esta misión, la Comisión Europea ya avisó de las dificultades de emprender tal reforma porque el artículo de los Tratados que recoge la lista de crímenes considerados eurodelitos se refiere a los más graves --como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico-- y todos ellos tienen una dimensión "transfronteriza" de la que carecen las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos denuncia que Sánchez no adopta medidas preventivas ante el "incendio de corrupción" dentro del PSOE

Podemos denuncia que Sánchez no

PSOE-A replica a la Junta que "en Fiscalía hay cientos de denuncias" aún de afectadas por el "escándalo" de los cribados

PSOE-A replica a la Junta

El Ejército del Aire y del Espacio recibirá los tres primeros Eurofighter para sustituir a los F18 a principios de 2026

El Ejército del Aire y

El PP acusa a Sánchez de buscar "comprar" más tiempo en Moncloa "con un nuevo cheque en blanco a Junts"

El PP acusa a Sánchez

Otegi responde a Ayuso que EH Bildu "no asalta nada" y está en las instituciones "con los votos de la gente"

Otegi responde a Ayuso que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP llama a declarar

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

Feijóo, ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar: “Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno”

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

Indemnización de 10.000 euros a una acróbata que se accidentó realizando un espectáculo en Marina d’Or por deficiencias en el sistema de seguridad

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

ECONOMÍA

Hacienda aplaza hasta 2027 la

Hacienda aplaza hasta 2027 la obligación de facturar con Verifactu para autónomos y pymes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Yaiza Canosa, emprendedora que factura 70 millones al año: “Ser mujer y muy joven, encima en un mundo supermasculinizado, provoca que no te tomen en serio”

Así es la nueva Ley de Vivienda de Andalucía: 20.000 VPO, cambios de uso del suelo y el sector privado como actor clave

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”