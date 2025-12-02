El PP reprocha a Robles los "bajos" sueldos de los militares y la ministra replica que han aumentado un 25% desde 2020

El PP ha reprochado este martes a Margarita Robles los "bajos" sueldos de los militares, y la ministra de Defensa ha replicado que los salarios han aumentado un 25% desde 2020, alrededor de 425 euros mensuales.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el portavoz de la Comisión de Defensa en la Cámara Alta, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, se ha interesado por las condiciones laborales, de preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas, poniendo el foco en los salarios de los militares, que ha tildado de insuficientes para "compensar el alza de los precios" y "hacer atractiva" la carrera militar.

Gutiérrez Díaz de Otazu, que fue general del Ejército de Tierra, ha recordado que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado en abril para alcanzar el 2% del PIB comprometido con la OTAN destina el 35% de los 10.471 millones con los que está dotado a mejorar las condiciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y ha querido saber en qué se ha materializado.

En esta línea, ha señalado que las adjudicaciones del Consejo de Ministros en el ámbito de la seguridad y la defensa hasta ahora no han servido para mejorar las condiciones laborales de los militares. "La defensa no descansa exclusivamente en los programas de armamento", ha resaltado el senador.

A EJECUTAR EN LO QUE QUEDA DE DICIEMBRE

De su lado, Robles ha incidido en que la "prioridad" de la cartera que dirige es que las Fuerzas Armadas tengan las condiciones necesarias para desarrollar su labor adecuadamente y la partida destinada a retribuciones y demás es una muestra de ello. A renglón seguido, ha garantizado que el Gobierno "la ejecutará en lo que queda de diciembre".

En cualquier caso, la ministra ha resaltado el incremento de las retribuciones de los militares desde que Pedro Sánchez lidera el Gobierno, con una subida "sostenida" desde 2020.

"El resultado es que el salario ha aumentado en torno a 425 euros al mes desde 2020, un 25% más" desde ese año, del que se han beneficiado más de 131.000 soldados. A esta cifra hay que añadir la subida de 200 euros al mes más cien euros para la tropa y la marinería aprobada a principios de 2025. "En el cuidado de las Fuerzas Armadas nunca vamos a ser complacientes, siempre vamos a hacer más y mejor", ha rematado Robles.