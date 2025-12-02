Espana agencias

El Gobierno califica como "vomitivas" las expresiones de Francisco Salazar a mujeres del PSOE

Guardar

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha calificado como "vomitivas" los expresiones del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar vertidas contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz.

"Me pregunta sobre Paco Salazar y qué me parece la información sobre las expresiones y las palabras que se han hecho públicas. Vomitivas. Vomitivas", ha recalcado la dirigente socialista al ser cuestionada por una información de 'elDiario.es' que desvela que el exasesor usaba un "lenguaje hipersexualizado", piropeaba por la vestimenta o el aspecto físico, e incluso simulaba actos sexuales delante de mujeres de su equipo.

Alegría ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde que se conocieron las primeras informaciones por el presunto acoso a mujeres de Salazar, en el mes de julio, se le cesó de manera "fulminante" como secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa y se le dio la baja del PSOE, donde iba a ser nombrado por el Comité Federal como adjunto a la Secretaría de Organización.

La ministra también ha traído al presente que desde 2018 existen protocolos antiacoso en el Gobierno, y que en Moncloa se reunió a los trabajadores y las trabajadoras para que "desde la empatía y desde el más absoluto respeto su anonimato", supieran que "todas aquellas personas que hubieran visto o sufrido cualquier tipo de comportamiento absolutamente inadecuado" tenían la posibilidad de denunciarlo.

Tras desvelarse el caso de Salazar, según Alegría, "nunca se ha recibido por ninguno de los canales ninguna denuncia" más, tampoco por los canales anónimos. Además, ha detallado que el PSOE mantiene abierta su investigación contra el exmilitante aunque se haya dado de baja del partido.

"Es el primer partido que pone en marcha este tipo de protocolos", ha celebrado, para después matizar que "siempre hay que ver si lógicamente se pueden mejorar y si se pueden actualizar, faltaría más".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La jueza decreta internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo en Cilleros (Cáceres)

Infobae

Acuerdo en el Congreso para unificar las dos comisiones del apagón, proponer comparecientes y trabajar en enero

Acuerdo en el Congreso para

Almeida describe a Otegi como "socio más estable de Sánchez", a quien acusa de "blanquear" y "diluir la memoria" de ETA

Almeida describe a Otegi como

Gallardo critica que el PP extremeño se vaya "de excursión a Madrid" y dice que Guardiola es "rehén de Feijóo"

El aspirante socialista a la Junta insta a priorizar soluciones locales ante lo que califica de sumisión de la presidenta regional hacia el líder nacional del PP, y denuncia injerencias externas y división en la comunidad a pocos días de los comicios

Gallardo critica que el PP

Sumar acota el caso Ábalos a "tres golfos" y no ve financiación ilegal del PSOE, línea roja que conllevaría elecciones

Sumar acota el caso Ábalos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE pactan subir

PP y PSOE pactan subir el sueldo a los asesores del Senado para que algunos ganen lo mismo que un ministro: 80.164 euros anuales

Pilar Alegría califica como “vomitivos” los actos de Paco Salazar, el socialista con el que estuvo comiendo hace un mes

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

Feijóo, ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar: “Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno”

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este miércoles

El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit rechazada por el Congreso y seguirá adelante con los Presupuestos aunque la vuelva a tumbar

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El metro cuadrado ya vale dos veces el SMI: la vivienda usada se encarece un 16% en un año y supera los 2.600 euros/m²

El Gobierno da luz verde a la subida salarial de los funcionarios: un 2,5% este año y un 1,5% para 2026

DEPORTES

McLaren ficha a Christian Costoya,

McLaren ficha a Christian Costoya, la nueva promesa española del automovilismo

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”