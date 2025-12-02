Espana agencias

El Congreso votará la próxima semana la senda de déficit, la subida de funcionarios y un decreto que pedía Junts

El Pleno del Congreso debatirá y votará la próxima semana la subida salarial para los funcionarios pactada con los sindicatos, más un decreto ley que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Junts este mismo martes para tratar de recomponer relaciones. Y junto a ellos volverá la senda de déficit de los próximos años, que ya fue rechazada en la Cámara la pasada semana.

Así lo ha acordado este martes la Junta de Portavoces del Congreso, donde algunos parlamentarios han criticado la premura que ha mostrado el Ejecutivo para tratar algunos de estos asuntos.

Se da la circunstancia de que el Pleno de la próxima semana es el único que tiene programado el Congreso para el mes de diciembre, pues la semana que arranca el día 15 no habrá sesión plenaria por coincidir con la recta final de la campaña electoral extremeña, y después llegan los festivos de Navidad y Año Nuevo.

ÚLTIMO PLENO DEL AÑO

El Gobierno ha querido aprovechar este último Pleno del año para convalidar sus últimos decretos leyes, incluyendo los aprobados este mismo martes en el Consejo de Ministros. Los decretos leyes entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero en el plazo de un mes tienen que ser convalidados por el Congreso para seguir vigentes y, si no superan ese trámite, son derogados.

En concreto, el Congreso votará el jueves 11 de diciembre el decreto ley aprobado este martes para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, que, entre otras cosas, amplía el plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas.

Se trata de medidas que eran reclamadas por Junts, según ha destacado Sánchez este martes al reconocer los "incumplimientos" de los acuerdos que tiene sellados con los de Carles Puigdemont.

También se debatirá la próxima semana el decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros con la subida salarial pactada con los sindicatos de la Función Pública.

AYUDAS A LA PALMA

Además, la Junta de Portavoces ha acordado incluir en el orden del día del próximo Pleno la convalidación del último decreto ley de ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma, que salió del Consejo de Ministros el pasado 25 de noviembre.

Y, por ultimo, se ha añadido al último Pleno del año la votación de la senda de estabilidad y techo de déficit de los próximos años, prólogo de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 que el Gobierno tiene prometido presentar.

La semana pasada el Congreso ya rechazó este documento con los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la abstención de Podemos y Àgueda Micó (Compromís) y todo apunta a que el resultado podría volver a producirse, pero Ejecutivo ya ha avanzado que, en ese caso, utilizará el último cuadro de previsiones acotado por Bruselas y seguirá con su plan de presentar Presupuestos a principios de 2026.

