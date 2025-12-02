Espana agencias

Almeida describe a Otegi como "socio más estable de Sánchez", a quien acusa de "blanquear" y "diluir la memoria" de ETA

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito al coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, como "el socio más fiable y estable de Pedro Sánchez", incluso afirmando que "forma parte de la dirección política", mientras ha acusado al presidente del Gobierno del "blanqueamiento" de la formación política" y de "diluir en la memoria de los españoles lo que supuso ETA".

Las declaraciones de Almeida desde el Palacio de Cibeles llegan después de que el domingo la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, afirmara en la protesta en el Templo de Debod que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" a Sánchez en el Gobierno de la Nación.

"Otegi es el socio más fiable de Sánchez, es su socio más estable y sólo obedece a que Sánchez acordó con Otegi, en mi opinión, lo que es el blanqueamiento de Bildu y, por tanto, diluir en la memoria de los españoles lo que supuso ETA", ha condenado el primer edil madrileño.

Almeida coincide con Ayuso en que "ETA en estos momentos, no a través de las armas, obviamente, ni a través del asesinato, pero está más cerca que nunca de conseguir los objetivos políticos que pretendía mediante el asesinato, la extorsión y el chantaje".

BILDU "FORMANDO PARTE DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA"

"Es indiscutible, no creo que a nadie le quepa ninguna duda de que efectivamente Pedro Sánchez se fue a reunir con Otegi a ese caserío, a ese monte en el País Vasco para pactar su Gobierno. Y desde entonces Bildu ha formado parte de la dirección política", ha manifestado.

Para Almeida "no ha habido un socio más fiable y, al mismo tiempo, no ha habido un proceso de blanqueamiento de Bildu como el que ha emprendido Pedro Sánchez permitiendo que se diluya la memoria de las víctimas del terrorismo".

