Espana agencias

Acuerdo en el Congreso para unificar las dos comisiones del apagón, proponer comparecientes y trabajar en enero

Guardar

Los grupos del Congreso han acordado este martes por unanimidad unificar las dos comisiones de investigación sobre el apagón del pasado 28 de abril que habían sido constituidas hace dos semanas, proponer ya comparecientes y pedir la habilitación del mes de enero con idea de poder comenzar a escuchar testimonios.

La Cámara Baja aprobó a finales de mayo la creación de dos comisiones de investigación sobre el apagón sufrió el país: una impulsada por los partidos del Gobierno y la otra por el PP, si bien ambas se metieron en un cajón hasta que en septiembre se pidió a los grupos que inscribieran a sus representantes.

Al tratarse de comisiones de investigación sobre los mismos hechos, los grupos inscribieron a los mismos diputados para ambas, confiando en que se impusiera el sentido común y hubiera un acuerdo para fusionarlas en un sólo órgano. Sin embargo, eso no fue posible y el pasado 18 de noviembre se constituyeron las dos comisiones, eso sí ambas con la misma mesa y la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.

La idea inicial, ante esta falta de acuerdo, era que ambas comisiones trabajaran en paralelo, si bien finalmente los grupos han decidido de forma unánime en su reunión de este martes unificar en una ambas comisiones con un nuevo título aséptico: "Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025".

Y así se lo han trasladado ya a la Mesa del Congreso que preside la socialista Francina Armengol para que dé su plácet, según confirmaron fuentes parlamentarias, que confían en que salga adelante sin ningún problema.

EL MIÉRCOLES, LISTADOS DE COMPARECIENTES

En este encuentro, los grupos del Congreso también han acordado abrir un plazo hasta el próximo miércoles para que cada uno de ellos presente su listado con los comparecientes que quieren ver desfilar por el Congreso.

Los portavoces de la comisión también ha decidido estructurar su plan de trabajo en tres bloques, uno más técnico, otro más político y un tercero de reguladores y en cada uno de ellos irán encajando los distintos comparecientes.

Su intención es reclamar a la Mesa de la Cámara Baja que habilite el mes de enero --inhábil a efectos parlamentarios-- con la voluntad de poder empezar escuchar las primeras voces.

TRES ABIERTAS Y DOS EN LA NEVERA

Actualmente el Congreso tiene activas otras tres comisiones de investigación, la de la dana y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses paradas y sin previsión de nuevas convocatorias.

Y están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anuncio el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La jueza decreta internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo en Cilleros (Cáceres)

Infobae

Almeida describe a Otegi como "socio más estable de Sánchez", a quien acusa de "blanquear" y "diluir la memoria" de ETA

Almeida describe a Otegi como

El Gobierno califica como "vomitivas" las expresiones de Francisco Salazar a mujeres del PSOE

El Gobierno califica como "vomitivas"

Gallardo critica que el PP extremeño se vaya "de excursión a Madrid" y dice que Guardiola es "rehén de Feijóo"

El aspirante socialista a la Junta insta a priorizar soluciones locales ante lo que califica de sumisión de la presidenta regional hacia el líder nacional del PP, y denuncia injerencias externas y división en la comunidad a pocos días de los comicios

Gallardo critica que el PP

Sumar acota el caso Ábalos a "tres golfos" y no ve financiación ilegal del PSOE, línea roja que conllevaría elecciones

Sumar acota el caso Ábalos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE pactan subir

PP y PSOE pactan subir el sueldo a los asesores del Senado para que algunos ganen lo mismo que un ministro: 80.164 euros anuales

Pilar Alegría califica como “vomitivos” los actos de Paco Salazar, el socialista con el que estuvo comiendo hace un mes

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

Feijóo, ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar: “Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno”

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este miércoles

El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit rechazada por el Congreso y seguirá adelante con los Presupuestos aunque la vuelva a tumbar

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El metro cuadrado ya vale dos veces el SMI: la vivienda usada se encarece un 16% en un año y supera los 2.600 euros/m²

El Gobierno da luz verde a la subida salarial de los funcionarios: un 2,5% este año y un 1,5% para 2026

DEPORTES

McLaren ficha a Christian Costoya,

McLaren ficha a Christian Costoya, la nueva promesa española del automovilismo

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”