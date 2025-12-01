Espana agencias

Sumar afirma que Feijóo no dará el paso de la moción de censura por su debilidad: Si pierde es "el final de su carrera"

Sumar ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura si quiere demostrar que es alternativa al Gobierno, aunque augura que no dará ese paso porque si fracasa sería el "final de su carrera política" y el "principio del fin" de los 'populares' como "partido hegemónico".

"Si efectivamente el PP está tan empoderado y tan convencido de que representa una alternativa a este Gobierno de coalición, les instamos a que lo defiendan con valentía donde corresponde, en una moción de censura", ha lanzado la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en rueda de prensa este lunes tras la concentración convocada el domingo por esta formación contra el Gobierno, tras la entrada en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos en el marco del caso Koldo.

Durante esta comparecencia junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la dirigente de Sumar se ha respondido a sí misma que ya intuyen que la respuesta será la negativa de Feijóo, al que recrimina carecer de proyecto de país y de evidenciar su debilidad interna con la organización de esta manifestación.

"Feijóo no presenta la moción de censura no porque la vaya a perder, sino porque sabe que sería el final de su carrera política", ha ahondado Hernández para proclamar que con esta protesta el líder del PP no perjudica al Gobierno sino evidencia que es el presidente "más débil" en décadas de esta formación, plegado a la agenda de Vox.

Así, ha confrontado que mientras el Gobierno de coalición se afana en modernizar el país y avanzar en derechos, el PP retrató el domingo que su proyecto está "agotado", deja patente su "incoherencia" y la "falta de credibilidad" del PP, al evocar por ejemplo el caso Gürtel.

EL PP NO PUEDE DAR LECCIONES NINGUNA LECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

Además, ha criticado que la foto de esa manifestación la presencia de dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tiene una gestión "inasumible" durante la pandemia, o del "ínclito" expresidente José María Aznar, al que ha tachado de "liberal ibérico con firmes convicciones franquistas".

Por último, ha ironizado que la presencia del también expresidente Mariano Rajoy pone de relieve que el PP "no puede dar absolutamente ninguna lección en términos de corrupción y gestión económica", pues su mandato estuvo marcado por el caso Gürtel y el "austericidio".

Finalmente, ha insistido en que el PP está "entregado a la agenda ultra" de Vox y solo profundiza en su "propia decadencia".

"INFAMIA" EN VALENCIA

Aparte, ha criticado que la investidura como presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, es el resultado de un "pacto infame" entre PP y Vox y con el que revelan que tienen "miedo a las urnas" en esta autonomía, sabedores de la profunda huella que ha dejado en la sociedad la gestión "homicida" de su antecesor en el cargo, Carlos Mazón.

Es más, ha denunciado que con esta "infamia" y "deriva ultra" el PP refleja que quiere estar en la Generalitat a cualquier precio.

