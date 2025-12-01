Espana agencias

Sánchez defiende que España es una democracia plena y consolidada: "Una conquista que nadie va a poder arrebatarnos"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes que España es una democracia plena, consolidada y abierta al mundo, "una conquista que nadie va a poder arrebatarnos", según ha afirmado ante el rey Felipe VI.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en la sesión constitutiva de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado que se conmemora en 2026, en la sede del órgano consultivo.

"La España de hoy, una democracia plena, abierta al mundo, profundamente europeísta, no puede entenderse sin ese pasado repleto de turbulencias, de hecho es consecuencia directa" del mismo ha afirmado.

Sánchez ha elogiado la labor del Consejo de Estado, actualmente presidido por quien fuera vicepresidenta en su Gobierno, la socialista Carmen Calvo, señalando que "siempre ha estado ahí" y "no ha dejado de servir a España" a lo largo de 500 años.

No obstante, ha señalado que ha sido precisamente en democracia cuando esta institución "ha alcanzado su plenitud". "Porque solo en una democracia madura como la nuestra, la más sólida y prolongada de nuestra historia, se gobierna desde la obligación y también desde una necesidad permanente de escucha", ha abundado el presidente.

En ese sentido, ha recalcado que la celebración de los 500 años del Consejo de Estado va a coincidir con otra efeméride "de enorme valor simbólico", pues en 2026 la Constitución actual va a superar en vigencia a la de 1876 y por tanto se convertirá "en la más longeva" de la Historia de España.

Para Sánchez se trata de "un hito extraordinario", especialmente en un país en el que "la libertad siempre fue un paréntesis entre tiranías" y también "la mejor evidencia" de la "democracia plena y consolidada" que hoy, afirma, es España. "Es una conquista que nunca, nadie, va a poder arrebatarnos", ha apostillado.

CARMEN CALVO

A su vez, Carmen Calvo ha celebrado la presencia de Sánchez y el Rey en el acto, que a su juicio demuestra la importancia que otorgan a este órgano --"que es Historia de nuestro país", ha afirmado-- y a la labor que desarrolla "al servicio del interés general".

Así, ha destacado que a lo largo de cinco siglos ha acompañado a la Corona de España y también a dos Repúblicas. "Ha sobrevivido a la dictadura y hoy servimos a la democracia", ha apostillado haciendo hincapié en que esa continuidad histórica atestigua "la relevancia de su misión consultiva".

De cara al futuro, sostiene que el Consejo de Estado debe abrir espacios de reflexión "serena y rigurosa" sobre el papel que debe desempeñar la función consultiva en las democracias actuales "en un tiempo que exige claridad, prudencia y diálogo".

Finalmente ha señalado que "en unos días" el Comité Ejecutivo concretará un programa de actividades que previsiblemente comenzará en el mes de enero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TS absuelve a dos condenados por la estafa en la venta de unos apartamentos en Can Picafort (Mallorca)

El TS absuelve a dos

El joven acusado de apuñalar a otro en Santiago el 23 de noviembre se entrega voluntariamente en el juzgado

Infobae

Condenado por estafar 73.000 euros a una pareja con falsas apuestas a La Quiniela

Condenado por estafar 73.000 euros

Ledesma (PP) ve a Alegría "reducida a portavoz de mentiras": "No hay recortes, sino más presupuesto y mejores servicios"

El representante del Partido Popular defendió la gestión regional frente a acusaciones de falsedad, subrayando un descenso en la espera quirúrgica, incremento presupuestario en Educación y Sanidad, y cuestionando la falta de explicaciones sobre presunta corrupción en el Partido Socialista

Ledesma (PP) ve a Alegría

Nota de corrección a la noticia: "Alegría: "Para ser coherentes, la manifestación debería partir..."

La secretaria general del PSOE en Aragón instó a la juventud socialista a tomar protagonismo en la defensa de derechos sociales, mientras lanzó duras críticas al Partido Popular por su gestión y llamó a combatir los recortes en servicios básicos

Nota de corrección a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos señala

El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

El Gobierno acelera la renovación de la cúpula de la UCO mientras avanzan las investigaciones anticorrupción que salpican a distintos partidos

El PP valenciano nombra a Carlos Mazón presidente de una comisión en Les Corts que conlleva un plus salarial de 643 euros mensuales

Rechazan la demanda de una trabajadora de Mercadona que alegó presiones estando de baja, porque solo constan dos llamadas de su doctora

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

ECONOMÍA

Telefónica plantea prejubilaciones a partir

Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 1 diciembre

El Supremo ‘desahucia’ a unos inquilinos por no pagar el IBI ni la basura, a pesar de que el importe no aparecía en el contrato

“Que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos”: Rodríguez acusa a Madrid de alentar la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros

La mitad de los clientes de los bancos sufre intentos de estafa al menos una vez a la semana y solo el 4% recupera su dinero

DEPORTES

Las palabras del jefe de

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League